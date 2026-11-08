سرهنگ علی‌اصغر اله‌دانه در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر هفت شهید گمنام تازه تفحص‌شده در شهرستان کنگاور خبر داد و اظهار کرد: این آیین روز سه‌شنبه، ساعت ۱۰ صبح برگزار می‌شود.

وی افزود: مراسم تشییع از میدان شهید عراقی آغاز شده و تا میدان سردار سلیمانی ادامه خواهد داشت.

فرمانده سپاه ناحیه کنگاور با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این مراسم بیان کرد: مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی و معنوی با حضور مردم و مسئولان در حاشیه این آیین اجرا می‌شود.

اله‌دانه دکلمه‌خوانی فرزند شهید و مداحی را از جمله بخش‌های این برنامه برشمرد و گفت: همچنین یکی از فرماندهان ارشد سپاه و همرزمان شهید حاج قاسم سلیمانی در این مراسم سخنرانی خواهد کرد.

وی با تأکید بر جایگاه شهدای گمنام در زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت خاطرنشان کرد: تشییع پیکر این شهدا فرصتی برای پاسداشت فداکاری‌های رزمندگان دوران دفاع مقدس و تجدید میثاق با آرمان‌های آنان است.