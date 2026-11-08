به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده عصر امروز یکشنبه در جلسه شورای مبارزه با مواد مخدر خوزستان بیان کرد: رضا نجاتی در دورانی که مسئولیت دبیری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر را برعهده داشت کارهای ارزشمندی انجام داده، مجموعه را راهبری کرده و موفق بود البته با تجربیات خود کنار ما هست و در این راستا کمک خواهد کرد.

استاندار خوزستان با بیان اینکه علی رضا گوروئی تجربیات ارزشمندی دارد، تصریح کرد: وی با مباحث مختلف اداره امور آشنا هست و برای وی نیز در مسئولیت دبیری شورا که پس از این برعهده خواهد داشت آرزوی موفقیت دارم.

وی با اشاره به حکم انتصاب سرپرست دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خوزستان، ادامه داد: در این حکم ۱۰ مورد قید شده که از جمله آن ها می توان به برگزاری منظم و دقیق جلسات شورا، پیشگیری از تهدید و آسیب های اجتماعی اعتیاد، ایجاد هماهنگی بین دستگاه های عضو مرتبط استان، پاکسازی نقاط آلوده استان و ساماندهی، نگهداری، درمان و بازتوانی معتادان و صیانت و اشتغال بهبود یافتگان اشاره کرد که توسط نماینده رئیس جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر به امضا رسیده است.

استاندار خوزستان عنوان کرد: باید این باور اجتماعی در سطح جامعه ایجاد شود که مواد مخدر برای جامعه یک سم است و فردی که مواد مخدر مصرف می کند با سم سر و کار دارد.

موالی زاده حوزه سلامت را به چهار بخش جسمانی، روانی، اجتماعی و معنوی تقسیم بندی کرد و گفت: قطعا مصرف مواد مخدر بر سلامت جسمانی فرد تاثیر می گذارد در پی آن سلامت روانی آسیب می بیند و معتاد امکان زندگی طبیعی را از دست می دهد چرا که سطح وابستگی اش به مواد، به حدی می رسد که ادامه حیات را منوط به مصرف ماده مخدر می داند و نمی توان ثبات رفتاری در وی دید.

وی افزود: سلامت اجتماعی نیز یک امر بسیار مهم است که در اثر مصرف مواد مخدر، فرد رفتارهای پریشان و غیرمعقول خواهد داشت به گونه‌ای که بر روابط و زندگی خانواده اثرگذار است لذا اعتیاد بر هر همه ابعاد سلامت اثر منفی می گذارد؛ فردی که وارد مقوله اعتیاد نشده توفیق کسب کرده و فرد آلوده ممکن است تا پایان عمر نتواند بازگشت داشته باشد لذا باید در این زمینه پیشگیری انجام دهیم.

استاندار خوزستان اظهار کرد: اعتیاد در روانپزشکی به عنوان بیماری دیده می شود و در قوانین ما جرم نیز محسوب می شود.

موالی زاده با اشاره به آموزش در حوزه پیشگیری از اعتیاد تاکید کرد: باید همه سنین برای آموزش دیده شوند اما با توجه به اینکه سن اعتیاد پایین آمده لذا رده سنی پایین مورد توجه بیشتر قرار داده شود، آموزش، پیشگیری و هشدارهای لازم در مدارس و دانشگاه‌ها در دستور کار قرار گیرد.

وی اظهار کرد: اگر جامعه از مواد مخدر پاک شد، می شود، خلاقیت رشد می کند، سرزنده و روبه جلو حرکت خواهد کرد که آثار مثبت در آن دیده می شود اما جامعه ای که معتادین بیشتر داشته باشد خمود است که این مسئله باید توسط جامعه شناسان بررسی و آموزش داده شود.

استاندار خوزستان تاکید کرد: از مرکز معتادان متجاهر بازدید خواهیم داشت و باید تلاش کنیم این افراد جمع آوری و نگهداری شوند؛ فرد معتاد در مرحله ای از زندگی به نقطه ای می رسد که دیگر توانایی رهایی از این گرفتاری را ندارد.

موالی زاده، صیانت آحاد جامعه در برابر اعتیاد را امری ضروری دانست و ادامه داد: ان‌شاءالله روزی فرا برسد در کشور هیچ معتاد و فرد وابسته به مواد مخدر وجود نداشته باشد چرا که این موضوع تمام کننده زندگی فرد است.