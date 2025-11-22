استاندار خوزستان: معتادان امکان بازگشت به زندگی اجتماعی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا موالی زاده عصر امروز شنبه در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان بر ضرورت تغییر نگاه به افراد گرفتار اعتیاد تأکید کرد و گفت: نگاه به کسانی که به دلایل اجتماعی، اقتصادی یا شخصی گرفتار مواد مخدر شدهاند باید تغییر کند و ما نسبت به بازگرداندن این انسانها به زندگی اجتماعی احساس مسئولیت داریم.
موالیزاده با بیان اینکه هیچ انسانی نباید از جامعه طرد شود، افزود: انسانها ممکن است در طول زندگی دچار اشتباه شوند اما امکان بازگشت برای آنان وجود دارد و باید زمینه این بازگشت فراهم شود.
وی پیشگیری از اعتیاد را مقدم بر درمان دانست و تصریح کرد: آثار سو مصرف مواد مخدر بر جسم، روان و جایگاه اجتماعی افراد باید بهگونهای در ذهن مخاطب نهادینه شود که اثرگذار باشد.
استاندار خوزستان ادامه داد: برای پیشگیری نیازمند اجرای برنامههای فرهنگی، هنری و ورزشی جذاب هستیم تا افراد کمتری به سمت اعتیاد کشیده شوند. سلامت را در چهار بعد جسمانی، روحی، معنوی و اجتماعی تعریف میکنیم و برای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی باید به هر چهار بعد توجه شود.
وی تقویت زندگی اجتماعی و جلوگیری از انزوا را یک عامل پیشگیرانه قدرتمند دانست و گفت: برنامههای گروهی، ورزش همگانی و نشاط اجتماعی میتواند در این مسیر نقشآفرین باشد.
موالیزاده با اشاره به مصوبات جلسه خاطرنشان کرد: بر اساس تصمیمگیریهای امروز، مسئولیت توسعه ورزشهای همگانی و ورزش در محلات به اداره کل ورزش و جوانان استان محول شد.
وی در پایان تأکید کرد: کارگروههای تخصصی با حضور اساتید دانشگاه، روانشناسان و جامعهشناسان تشکیل خواهد شد تا با بهرهگیری از تجارب موفق سایر استانها و کشورها، پیوندی فعال بین دانشگاه و دستگاههای اجرایی برای مبارزه هوشمند با مواد مخدر ایجاد شود.
