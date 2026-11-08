به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جمال سلمانی در این زمینه همچنین از اجرای مرحله سی‌ و یکم طرح آرامش در شهر و کشف بیش از ۲۰۴ کیلوگرم انواع مواد مخدر در طول ۴شبانه روز، خبر داد و گفت: در جریان این طرح، ۱۵ نفر قاچاقچی و ۱۷۸ نفر خرده‌فروش دستگیر و ۳۵۰ نفر معتاد متجاهر نیز جمع‌ آوری و به مراکز ترک اعتیاد تحویل شدند.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح، ۳۵۰ نفر معتاد متجاهر نیز جمع‌ آوری و برای ساماندهی و طی مراحل درمان به مراکز ترک اعتیاد تحویل شدند.

سردار سلمانی با اشاره به دیگر دستاوردهای این عملیات خاطرنشان کرد: انهدام ۶ باند فعال در زمینه مواد مخدر، توقیف ۱۶ دستگاه خودرو، کشف ۱۶۵۹ عدد قرص غیرمجاز و پلمب دو باب مغازه فعال در حوزه جرایم مواد مخدر از دیگر نتایج اجرای این طرح بوده است.

وی با تأکید بر اینکه مبارزه با مواد مخدر از اولویت‌ های مأموریتی پلیس است، اظهارکرد: پلیس با بهره‌ گیری از ظرفیت‌های اطلاعاتی و عملیاتی و با مشارکت مردم، برخورد قاطع با شبکه‌ های تهیه و توزیع مواد مخدر را با جدیت دنبال می‌ کند و اجازه نخواهد داد سوداگران مرگ امنیت و سلامت جامعه را هدف قرار دهند.