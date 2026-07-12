تشکیل کارگروه ویژه پیشگیری از اعتیاد در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده ظهر امروز یکشنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خوزستان، با تأکید بر اولویت پیشگیری بر درمان گفت: اگر به قاعده ۸۰-۲۰ توجه کنیم، هشتاد درصد تلاش و توان ما باید در جهت پیشگیری باشد و تنها ۲۰ درصد صرف درمان شود اما متأسفانه در برخی مسائل تمرکز ما به جای پیشگیری بیشتر بر درمان است.

استاندار خوزستان با اشاره به مزیت بارز پیشگیری افزود: در پیشگیری با صرف تلاش کم می‌توان به نتیجه زیاد دست یافت، اما در درمان معلوم نیست با صرف تلاش زیاد بتوان به نتیجه مطلوب رسید؛ درمان کار سخت و پایداری است و گاه فرد پس از ترک چندین باره، دوباره به اعتیاد بازمی‌گردد.

وی تصریح کرد: زمانی که فردی در سنین نوجوانی و حتی کمتر از آن گرفتار این مشکل می‌شود، این یک زنگ خطر جدی است. متأسفانه با یک سیگار شروع می‌شود و سیگار دروازه ورود به اعتیاد خواهد بود، بنابراین نقش آموزش و پرورش، دستگاه‌های آموزشی، خانواده‌ها و رسانه‌ها در این میان بسیار حیاتی است.

موالی‌زاده با انتقاد از رویکردهای صرفاً بخشنامه‌ای و اداری بیان کرد: آموزش و تأکید و بخشنامه به تنهایی کافی نیست؛ باید به سمت اقدامات عملیاتی و میدانی حرکت کنیم. پیشنهاد من این است که یک کارگروه تخصصی با حضور دستگاه‌های مرتبط تشکیل شود تا راه‌کارهای عملی و متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اقلیمی استان را طراحی کند.

استاندار خوزستان بر لزوم همگرایی و هماهنگی همه دستگاه‌ها تأکید کرد و گفت: مسئله اعتیاد باید برای همه ما به یک دغدغه و مسئله جدی تبدیل شود، نه یک موضوع حاشیه‌ای. هر یک از این جوانان و نوجوانان، سرمایه‌های این سرزمین برای آینده کشور هستند و باید مانند فرزندان خودمان به فکر حفظ آنها باشیم.

وی با اشاره به تجربه کشورهای موفق در حوزه پیشگیری اظهار کرد: برخی کشورها قوانین سخت و پیشگیرانه‌ای دارند و با کوچکترین مصرف مواد مخدر برخورد می‌کنند. ما هم باید از این تجارب و همچنین از تجربه استان‌های موفق داخلی استفاده کنیم و برنامه‌ای زمان‌بندی‌شده و عملیاتی تدوین نماییم.

موالی‌زاده با تشریح راهکارهای بازدارنده گفت: ایجاد فضاهای ورزشی، تفریحی و تربیتی، حضور جوانان در مساجد و محیط‌های فرهنگی، نقش مؤثری در پیشگیری از اعتیاد دارد. هرچه بتوانیم انرژی این نسل را در مسیرهای مثبت هدایت کنیم، به همان میزان از گرایش آنها به سمت مواد مخدر جلوگیری کرده‌ایم.

استاندار خوزستان با استناد به آموزه‌های دینی و قرآنی گفت: قرآن می‌فرماید هر کس نفسی را احیا کند، گویی همه بشریت را احیا کرده است. بنابراین مقابله با اعتیاد یک رسالت انسانی و الهی است که امیدواریم با همگرایی و همدلی همه دستگاه‌ها و با عنایت الهی به نتیجه مطلوب برسد.