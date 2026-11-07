به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، وزیر بهداشت یمن اعلام کرد: شمار شهدای حمله هوایی عربستان به منازل شهروندان در روستای «الشریه» در شهرستان بنی‌حشیش استان صنعا، بر اساس آمار اولیه به ۳۲ نفر رسیده و ۳۸ نفر نیز زخمی شدند.

وی افزود عملیات بیرون‌کشیدن اجساد شهدا از زیر آوار خانه‌هایی که هدف حمله جنگنده‌های سعودی قرار گرفته‌اند، همچنان ادامه دارد.

وزیر بهداشت یمن همچنین گفت که جنگنده‌های عربستان در جریان تلاش امدادگران و نیروهای امدادی برای بیرون‌آوردن مجروحان از محل این حمله، آنان را نیز هدف قرار دادند.

وی در ادامه از شهادت ۳۰ نفر و زخمی‌شدن ۱۳ نفر در حمله هوایی عربستان به بازار «الحضاره» در شهرستان الوازعیه استان تعز خبر داد و این آمار را نیز غیرنهایی اعلام کرد.

به گفته وزیر بهداشت یمن، طی هشت روز گذشته ۱۹۹ نفر در استان تعز شهید یا زخمی شدند و مجموع قربانیان حملات و تحرکات نظامی عربستان از زمان آغاز تشدید تنش‌ها علیه یمن به یک‌هزار و ۳۹ نفر رسیده است.

وی همچنین اعلام کرد: حملات هوایی عربستان مناطق مختلف استان‌های یمن را دربر گرفته است.