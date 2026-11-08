به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رضایی‌کوچی از ازسرگیری پروازهای فرودگاه بین‌المللی شهدای جهرم از روز دوشنبه ۲۵ آبان‌ماه ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: با آماده‌سازی زیرساخت‌های مورد نیاز و فراهم‌شدن شرایط پذیرش پرواز، فعالیت پروازی این فرودگاه دوباره آغاز می‌شود.

وی افزود: نخستین پرواز پس از وقفه ایجادشده، روز دوشنبه ۲۵ آبان در مسیر تهران ـ جهرم و بالعکس توسط شرکت هواپیمایی و با نرخ مصوب انجام خواهد شد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تشریح برنامه زمانی این پرواز ادامه داد: پرواز تهران ساعت ۱۳:۱۵ حرکت می‌کند و ساعت ۱۴:۳۰ در فرودگاه جهرم به زمین می‌نشیند. پرواز برگشت نیز ساعت ۱۵:۱۵ از جهرم به مقصد تهران انجام می‌شود و ساعت ۱۶:۳۰ به تهران می‌رسد.

تکمیل زیرساخت‌های پروازی فرودگاه جهرم

رضایی‌کوچی با اشاره به اجرای پروژه بهسازی سطوح پروازی فرودگاه جهرم بیان کرد: این پروژه شامل تعریض و روکش کامل باند پروازی، اجرای سیستم روشنایی باند، احداث اپرون، اجرای تاکسی‌وی جدید و تأمین سایر زیرساخت‌های مورد نیاز فرودگاه بوده است.

وی درباره تأخیر ایجادشده در اجرای این پروژه نیز گفت: بخشی از تأخیرها به عملکرد پیمانکار اولیه و طی‌شدن فرآیندهای قانونی فسخ قرارداد و انتخاب پیمانکار جدید مربوط می‌شد. همچنین شرایط خاص تأمین تجهیزات و اجرای پروژه‌های عمرانی بر روند عملیات تأثیر گذاشت، اما با پیگیری‌های انجام‌شده، عملیات اجرایی با سرعت بیشتری دنبال شد و زیرساخت‌های لازم برای بازگشت پروازها فراهم آمد.

امکان برقراری پروازهای شبانه در فرودگاه جهرم

نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به دستاوردهای اجرای طرح بهسازی فرودگاه عنوان کرد: با تکمیل زیرساخت‌های جدید، امکان انجام پروازهای شبانه در فرودگاه بین‌المللی شهدای جهرم نیز فراهم شده است.

رضایی‌کوچی ادامه داد: پیگیری‌ها برای برقراری پرواز در مسیرهای دیگر از جمله مسیر جهرم ـ مشهد نیز در حال انجام است و تلاش می‌کنیم با تکمیل زیرساخت‌ها و افزایش مسیرهای پروازی، ظرفیت این فرودگاه را در خدمت توسعه اقتصادی، گردشگری و حمل‌ونقل هوایی شهرستان‌های جهرم و خفر و جنوب استان فارس قرار دهیم.

وی ابراز امیدواری کرد در آینده با توسعه ظرفیت‌های فرودگاه، زمینه برقراری پروازهای خارجی نیز فراهم شود.

قدردانی از حمایت وزارت راه و شهرسازی

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با قدردانی از همراهی و حمایت‌های وزیر راه و شهرسازی در پیگیری و تسهیل روند بازگشت پروازها به فرودگاه جهرم گفت: تحقق این موضوع حاصل همکاری وزارت راه و شهرسازی و سایر مسئولان مرتبط است و از حمایت‌های ویژه وزیر راه و شهرسازی قدردانی می‌کنم.

رضایی‌کوچی در پایان از مردم جهرم، خفر و شهرستان‌های جنوب استان فارس خواست با استقبال و استفاده از پروازهای برقرارشده، به تداوم فعالیت این فرودگاه کمک کنند و افزود: استمرار پروازها و افزایش تعداد آن‌ها در آینده به میزان استقبال مردم بستگی دارد و هرچه استفاده از این ظرفیت بیشتر باشد، امکان تثبیت پروازهای فعلی، افزایش تعداد پروازها و راه‌اندازی مسیرهای جدید نیز بیشتر خواهد شد.