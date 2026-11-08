به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین محمدی، در نشست بررسی مسائل بیمه‌ای هنرمندان که با حضور معاون هنری وزارت ارشاد برگزار شد، با اشاره به رویکرد گفتگو محور تأمین اجتماعی در حل مسئله پوشش بیمه‌ای هنرمندان، گفت: از سال گذشته سازمان تأمین اجتماعی در ارتباط با تفاهم‌نامه‌ بیمه‌ای با سازمان امور سینمایی و تفاهم‌نامه با صندوق اعتباری هنر، پیگیری‌های لازم را در اولویت داشته است.

وی افزود: پیگیری‌های این بخش در چارچوب کمیته مشترک تأمین اجتماعی و نمایندگان جامعه هنری انجام شده است.

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی همچنین با تأکید بر اینکه باید سازوکاری را مورد استفاده قرار دهیم که همه افراد فعال در جامعه فرهنگ و ‌هنر از پوشش بیمه‌ای برخوردار باشند، ادامه داد: برنامه‌ریزی‌ها در راستای توسعه تعامل در مسیر حل مسائل بیمه‌ای از مسیر اجرای تفاهم‌نامه‌ و با استفاده از ظرفیت‌ گفت‌گو با جامعه هنری است.

وی اضافه کرد: در حوزه فعالیت‌های هنری نیز از طریق رویکرد تعاملی، ادامه مسیر پوشش بیمه‌ای را تا حصول نتیجه پیگیری خواهیم کرد.

محمدی با بیان اینکه جامعه هنرمندان در آینده نیازمند بهره‌مندی از مزایای پوشش بیمه‌ای مانند مستمری و خدمات درمانی هستند، تأکید کرد: سازمان تأمین‌اجتماعی آمادگی توسعه تبادلات این بخش و زمینه‌سازی برای پوشش بیمه‌ای هنرمندان است.

بستر پوشش بیمه‌ای هنرمندان فراهم است

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی اضافه کرد: سازمان تأمین‌اجتماعی طرحی را در حوزه بیمه فراگیر در اولویت دارد که شامل هنرمندان نیز خواهد شد. در چارچوب این طرح، گروه‌های مختلف امکان استفاده از انواع بیمه‌ها را خواهند داشت.

محمدی همچنین گفت: بر اساس تفاهم‌نامه سال گذشته سازمان تأمین اجتماعی با جامعه هنری، پیشنهاد می‌شود که فراخوانی در بین جامعه تهیه‌کنندگان، تولیدکنندگان و برگزارکنندگان رویدادها برای بارگذاری قراردادها در سامانه مربوطه اطلاع‌رسانی شود.

وی در ادامه پیشنهادی در خصوص برگزاری رویدادی با حضور هنرمندان با هدف تشریح فعالیت‌های حوزه تأمین‌اجتماعی و بررسی پوشش بیمه‌ای آنها ارائه و اظهار امیدواری کرد: در آینده به واسطه این بسترهای گفتگو شاهد تغییرات خوب و آثار مثبت خواهیم بود.

جامعه هنری نیازمند توسعه بیمه‌ای است

مهدی شفیعی، معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه این جلسه، با اشاره به اینکه سرپرست سازمان تأمین اجتماعی در حوزه‌های مختلف با دید مثبت به موضوعات مربوطه نگاه داشته‌اند، گفت: وجوه فرهنگی وی نیز همواره به شکل برجسته وجود داشته است.

وی افزود: در شرایط امروز کشور، از ظرفیت اقتصاد هنر به اندازه لازم بهره‌مند نشده‌ایم؛ حضور مدیرانی نظیر محمدی امکان تسهیلگری این حوزه را فراهم ‌می‌کند.

معاون وزیر ارشاد اضافه کرد: از سوی دیگر نیاز به توسعه بیمه‌ای در حوزه فعالیت‌های فرهنگی و هنری احساس می‌شود.