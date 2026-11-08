به گزارش خبرگزاری مهر، آیدین هاشمی، آماده‌باش کامل نیروهای راهداری استان در پی پیش‌بینی بارش باران و برف طی امشب و فردا را یادآور و اظهار کرد: ۴۰ اکیپ راهداری با استقرار در ۲۲ راهدارخانه استان، آماده ارائه خدمات به مسافران و کاربران جاده‌ای هستند.

وی با بیان اینکه نیروهای راهداری به‌صورت مستمر وضعیت محورهای مواصلاتی استان را رصد می‌کنند، تصریح کرد: با توجه به احتمال بارش باران و برف، اقدامات لازم برای ارائه خدمات به رانندگان، مدیریت شرایط احتمالی ناشی از بارندگی و تأمین ایمنی تردد در جاده‌های استان انجام شده است.

هاشمی با تأکید بر ضرورت توجه رانندگان به شرایط جوی و وضعیت راه‌ها خاطرنشان کرد: کاربران جاده‌ای پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی از طریق سامانه ۱۴۱ اطلاع کسب کنند تا با آگاهی کامل از شرایط راه‌ها، سفر ایمن‌تری داشته باشند.