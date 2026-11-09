https://mehrnews.com/x3dytM ۱۸ آبان ۱۴۰۵، ۸:۲۲ کد مطلب 7004832 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۸ آبان ۱۴۰۵، ۸:۲۲ بارش شدید برف در شوط؛ محور شوط- چالدران کولاکی شد ارومیه - بارش شدید برف در بامداد دوشنبه در شوط این شهر را سفید پوش و موجب کولاک در محور شوط - چالدران شده است. دریافت 13 MB کد مطلب 7004832 کپی شد مطالب مرتبط جلوهای از بارش رحمت الهی در سنندج رضایینسب: بارش باران در جادههای خراسان شمالی تداوم دارد آمادهباش کامل ۴۰ اکیپ راهداری استان اردبیل در پی پیشبینی بارش باران برچسبها بارش برف اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی منطقه مرزی ماکو
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