به گزارش خبرگزاری مهر سرهنگ پیمان کرمی با اعلام این خبر اظهار کرد: به دلیل بارش نزولات آسمانی، لغزندگی سطح جاده و احتمال ریزش سنگ در مسیر، تردد خودروها از محدوده میدان امیرکبیر به سمت جاده چالوس تا اطلاع ثانوی ممنوع است.



وی با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی از رانندگان خواست از اصرار به ورود به این مسیر خودداری کرده و پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت راه‌ها اطلاع کسب کنند.



رئیس پلیس راه استان گفت: رانندگان برای حفظ جان خود و سرنشینان، هشدارهای پلیس راه را جدی بگیرند و تا اعلام بازگشایی رسمی، از تردد در این محور خودداری کنند.