ارسلان شکری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمار تردد مسافران از مرزهای استان اظهار کرد: طی هفت‌ ماهه امسال، در مجموع سه میلیون و ۸۷۱ هزار و ۸۰۵ نفر از پایانه‌های مرزی استان تردد کرده‌اند که شامل یک میلیون و ۵۹۹ هزار و ۹۲۵ نفر ورودی ایرانی، ۳۰۱ هزار و ۳۵۶ نفر ورودی خارجی است.

شکری ادامه داد: در بخش ترانزیت ورودی نیز ۶۷ هزار و ۴۳ دستگاه ناوگان در هفت‌ماهه امسال از مرزهای استان تردد کرده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۳۴ درصدی داشته است.

وی با اشاره به جایگاه پایانه‌های مرزی در جابه‌جایی کالا و مسافر گفت: پایانه مرزی بازرگان با ۱۴۶ هزار و ۸۱ دستگاه، بیشترین سهم تردد ناوگان باری استان را به خود اختصاص داده و پس از آن به ترتیب پایانه‌های مرزی پلدشت، تمرچین، سرو و رازی قرار دارند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌ غربی همچنین از تردد بیش از ۲۶۲ هزار دستگاه ناوگان باری از پایانه‌های مرزی استان در هفت‌ماهه سال جاری خبر داد و گفت: مجموع تردد ناوگان باری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹ درصد افزایش یافته است.

شکری اظهار کرد: در این مدت، در مجموع ۲۶۲ هزار و ۲۸۳ دستگاه ناوگان باری از پایانه ‌های مرزی آذربایجان ‌غربی تردد کرده‌اند که از این تعداد، ۱۴۲ هزار و ۸۵۹ دستگاه حامل کالاهای وارداتی و ۱۱۹ هزار و ۴۲۴ دستگاه حامل کالاهای صادراتی بوده‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل پایانه های آذربایجان غربی افزود: در همین مدت، ۴۵ هزار و ۶۲۴ دستگاه ناوگان مسافری نیز از پایانه‌های مرزی استان تردد کرده‌اند.

شکری همچنین از فعالیت ۱۰۸ شرکت بین‌المللی حمل‌ ونقل کالای ثبت‌شده در استان و ۸ شرکت بین‌ المللی مسافربری با مرکزیت آذربایجان‌غربی خبر داد و افزود: ۲۰ شرکت کالایی نیز در مرحله تأسیس قرار دارند و ۲۸ شرکت مسافربری در خطوط برون‌مرزی به همراه شعب خود فعالیت می‌کنند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان ‌غربی با اشاره به ظرفیت راه‌های ترانزیتی استان اظهار کرد: در حال حاضر ۹۲۳ کیلومتر مسیر ترانزیتی در استان شناسایی شده و با احتساب مسیرهای سلماس ـ کوزه‌رش و ارومیه ـ شهید کلانتری، مجموع راه‌های ترانزیتی استان به بیش از یک‌هزار کیلومتر می‌رسد.

وی خاطرنشان کرد: موقعیت راهبردی آذربایجان ‌غربی، هم‌جواری با سه کشور و برخورداری از پایانه‌ های مرزی متعدد، ظرفیت ارزشمندی برای توسعه مبادلات تجاری، ترانزیت بین‌المللی و تقویت جایگاه استان در شبکه حمل‌ونقل منطقه‌ای فراهم کرده است و توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای و ارتقای خدمات پایانه‌ای با هدف بهره‌گیری حداکثری از این ظرفیت‌ها دنبال می‌شود.