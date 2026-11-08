به گزارش خبرنگار مهر، سردار پاسدار مهدی میرجلیلی شامگاه یکشنبه در آیین یادبود شهدای تیم فوتبال شهید مهاجر پیشوا که در قالب یادواره شهدای راه ولایت در میدان آیینی شهید چمران برگزار شد، با گرامیداشت یاد رهبر شهید انقلاب و شهدای ورزشکار اظهار کرد: مردم ولایتمدار پیشوا بیش از ۲۵۰ شب در میدان حضور داشته و ایستادگی خود را نشان داده‌اند.

وی با قدردانی از برگزارکنندگان این مراسم و مجموعه سپاه، اداره ورزش و جوانان و بسیج ورزشکاران افزود: این آیین به نام ۱۳ ستاره آسمانی و پهلوانانی برگزار شده است که ثابت کردند از میدان ورزش نیز می‌توان به میدان جهاد و شهادت رسید.

رئیس سازمان بسیج ورزشکاران کشور با اشاره به روحیه پهلوانی شهدای تیم فوتبال شهید مهاجر ادامه داد: این جوانان در مکتب اهل‌بیت(ع) درس فتوت و جوانمردی آموختند و برای دفاع از کشور از شهرت، مدال و سکوهای قهرمانی گذشتند.

میرجلیلی با اشاره به آمار شهدای ورزشکار در دوران دفاع مقدس بیان کرد: در جنگ تحمیلی نخست پنج هزار شهید ورزشکار تقدیم کشور شد و در جنگ تحمیلی دوم نیز پنج ورزشکار به شهادت رسیدند؛ همچنین در جنگ تحمیلی سوم ۳۳۰ شهید ورزشکار جان خود را در راه دفاع از کشور فدا کردند.

وی با بیان اینکه ورزشکاران ایرانی همواره در کنار افتخارآفرینی ورزشی، در عرصه دفاع از کشور نیز نقش‌آفرین بوده‌اند، اظهار کرد: قهرمانان امروز ادامه‌دهنده راه پهلوانانی هستند که دیروز برای دفاع از ایران جان خود را فدا کردند.

رئیس سازمان بسیج ورزشکاران کشور با اشاره به افتخارآفرینی تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی ایران در رقابت‌های بین‌المللی افزود: قهرمانان دیروز، پرچم و امانت ایران را به نسل جدید سپردند و ورزشکاران امروز نیز در میدان‌های بین‌المللی از عزت و اقتدار کشور دفاع می‌کنند.

میرجلیلی همچنین با اشاره به سیره شهید ابراهیم هادی گفت: این شهید در میدان کشتی و ورزش پهلوانی جسم خود را پرورش داد تا آن را در راه خدا به کار گیرد و اعتقاد داشت اگر ورزش برای خدا باشد، عبادت است.

وی با تأکید بر ضرورت انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان خاطرنشان کرد: خاطرات رزمندگان گردان حنظله، غواصان دست‌بسته و آزادگانی که در اردوگاه‌های عراق زیر شدیدترین شکنجه‌ها مقاومت کردند، باید برای نسل جوان بازگو شود تا بدانند امنیت و آرامش امروز با چه فداکاری‌هایی به دست آمده است.

رئیس سازمان بسیج ورزشکاران کشور با اشاره به جایگاه خانواده‌های شهدا نیز گفت: پشت هر شهید، خانواده‌ای قرار دارد که سال‌ها داغ فراق و دوری را تحمل کرده است و برگزاری یادواره‌ها باید فرصتی برای شناخت راه و مرام شهدا و قدردانی از خانواده‌های آنان باشد.

میرجلیلی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور شبانه مردم پیشوا در اجتماعات اظهار کرد: مردم این شهرستان با ۲۵۳ شب حضور در میدان، نمادی از اتحاد و انسجام را به نمایش گذاشته‌اند و این همبستگی باید حفظ شود.

وی با بیان اینکه دشمن به دنبال خسته کردن مردم و تضعیف امید و اراده آنان است، افزود: مراقبت از امید، حفظ ایستادگی و حضور آگاهانه در صحنه، بخشی از جهاد مردم است و باید همانند شهدا در دفاع از عزت و شرف ایران استوار بمانیم.