مظاهر سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بخش عمده درآمدهای مالیاتی استان مرکزی از محل مالیات شرکت‌ها و اشخاص حقوقی تأمین شده و مالیات بر حقوق، مالیات مشاغل و سایر منابع نیز در تأمین این درآمدها سهم داشته‌اند.

وی با اشاره به سهم عوارض مالیات بر ارزش افزوده در تأمین منابع مالی مدیریت شهری و روستایی افزود: عوارض مالیات بر ارزش افزوده برخلاف درآمدهای مالیاتی که به خزانه کشور واریز می‌شود، به صورت مستقیم در داخل استان مرکزی و به حساب شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌شود.

مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی تصریح کرد: در هفت ماه نخست امسال ۹۶ هزار میلیارد ریال عوارض مالیات بر ارزش افزوده در استان وصول شده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۵ درصد افزایش داشته است.

سعیدی افزود: منابع حاصل از این عوارض در راستای توسعه زیرساخت‌ها، آبادانی و عمران شهرها و روستاهای استان هزینه می‌شود و نقش مهمی در تأمین منابع مالی مدیریت شهری و روستایی دارد.

وی با اشاره به وصول ۳۳۳ هزار میلیارد ریال درآمد مالیاتی در هفت ماهه سال جاری تاکید کرد: میزان وصولی مالیات استان مرکزی در این بازه زمانی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۰ درصد افزایش یافته است.