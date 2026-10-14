کشف ۳ هزار و ۷۴۰ میلیارد ریال فرار مالیاتی در استان مرکزی

محمدعقیل سلگی در گفتگو با خبرنگار مهر،‌با اشاره به پرونده‌های کلان مرتبط با جرایم اقتصادی استان مرکزی گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۳۹ فقره پرونده در این حوزه تشکیل شده و ۸۸ نفر نیز در ارتباط با این پرونده‌ها دستگیر شده‌اند.

وی افزود: در جریان رسیدگی به این پرونده‌ها، ۱۰ هزار و ۵۰ میلیارد ریال اموال کشف و پس از طی مراحل قانونی به بیت‌المال بازگردانده شده است.

سلگی تصریح کرد: در حوزه فرار مالیاتی، هفت فقره پرونده تشکیل و ۹ نفر دستگیر شده‌اند و مجموع کشفیات مربوط به فرار مالیاتی به ۳ هزار و ۷۴۰ میلیارد ریال رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۲ درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به قاچاق دام ادامه داد: در ۶ ماهه نخست امسال، نزدیک به ۵۰۰ رأس احشام سبک شامل گوسفند و حدود ۵۰ رأس احشام سنگین شامل گاو و گوساله در سطح استان مرکزی کشف شده است.

سلگی تاکید کرد: میزان کشفیات فیزیکی سوخت قاچاق در مقایسه با گذشته کاهش یافته است، هرچند پلیس امنیت اقتصادی همچنان محموله‌های مشکوک را شناسایی و پس از انجام آزمایش‌های لازم، قاچاق بودن یا نبودن آن‌ها را بررسی می‌کند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان مرکزی افزود: در سال گذشته بیش از ۲۵ میلیون لیتر سوخت به عنوان «مال از دست رفته» کشف شد که این موارد مربوط به محموله‌هایی بود که قاچاقچیان طی یک تا دو سال اقدام به فروش آن‌ها کرده بودند و بخشی از آن نیز به سمت مناطق شرقی کشور منتقل شده بود که با رصد و اقدامات پلیس شناسایی و کشف شد.

وی با اشاره به کاهش تردد خودروهای شوتی در محورهای مواصلاتی استان مرکزی بیان کرد: اجرای آیین‌نامه ساماندهی کالاهای ملوانی و امکان ورود کالا با پرداخت عوارض پنج درصدی و اخذ مجوز از گمرک،ت موجب کاهش قابل توجه تردد خودروهای حامل کالا در محورهای مواصلاتی این استان شده است.

سلگی ادامه داد: همچنین شرایط حاکم بر جنوب کشور و کاهش ورود کالا از مسیرهای جنوبی نیز در کاهش تردد خودروهای شوتی در محورهای استان مرکزی مؤثر بوده است.