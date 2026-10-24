ملااسماعیلی: درآمدهای عمومی استان مرکزی به ۲۶۰ هزار میلیارد ریال رسید

به گزارش خبرنگار مهر، سعید ملااسماعیلی صبح شنبه در حاشیه نشست کارگروه سرمایه گذاری در استان مرکزی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این میزان تحقق درآمد در شرایطی به ثبت رسیده است که کشور با شرایط خاصی مواجه بود و مواعد زمانی پرداخت مالیات‌ها نیز تمدید شده بود؛ با این وجود، استان مرکزی توانست عملکرد قابل‌توجهی در حوزه تحقق درآمدهای عمومی به ثبت برساند.

وی افزود: تحقق درآمدهای عمومی نقش مهمی در تأمین منابع مالی دولت و پشتیبانی از اجرای برنامه‌های توسعه‌ای کشور دارد و به تأمین منابع مورد نیاز برای پیشبرد برنامه‌های اجرایی کمک می‌کند.

ملااسماعیلی تصریح کرد: قرار گرفتن استان مرکزی در جمع ۱۰ استان پیشتاز کشور در تحقق درآمدهای عمومی، نشان‌دهنده عملکرد دستگاه‌های اجرایی و تعامل مؤثر مجموعه‌های مرتبط در فرایند وصول درآمدهاست و تداوم این روند نیازمند تقویت هماهنگی و همکاری میان دستگاه‌هاست.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی ادامه داد: هماهنگی و تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های درآمدی استان، از الزامات تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده در سال جاری است و تداوم این همکاری‌ها می‌تواند به بهبود عملکرد درآمدی استان کمک کند.

وی تاکید کرد: پیگیری مستمر برنامه‌های درآمدی و تقویت تعامل میان دستگاه‌های مسئول، از الزامات تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده در سال جاری است و دستیابی به این اهداف، هماهنگی و تلاش مشترک مجموعه‌های مرتبط را می‌طلبد.

ملااسماعیلی افزود: بر اساس گزارش خزانه‌داری کل کشور، تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۵، مجموع درآمدهای عمومی تحقق‌یافته استان به ۲۶۰ هزار میلیارد ریال رسیده است.