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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۰

تحویل ۸۱۱۲ هزار واحد مسکن ملی اراک تا پایان سال آینده هدف‌گذاری شد

تحویل ۸۱۱۲ هزار واحد مسکن ملی اراک تا پایان سال آینده هدف‌گذاری شد

اراک- رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بازدید از پروژه ۸۱۱۲ هزار واحدی مسکن ملی، از هدف‌گذاری برای تحویل تمامی واحدهای این پروژه تا پایان سال آینده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر جهانگیر بعدازظهرچهارشنبه در بازدید از پروژه ۸۱۱۲ واحدی مسکن ملی اراک در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود حدود ۲ هزار واحد این پروژه در ماه‌های آینده به متقاضیان تحویل داده شود.

وی افزود: این پروژه از سال ۱۴۰۰ آغاز شده بود، اما به دلیل بروز برخی مشکلات، با وقفه‌ای دو تا سه‌ساله مواجه شد که با همکاری مجموعه دادگستری و بازرسی استان، موانع موجود برطرف و روند اجرای آن از حدود یک سال و نیم گذشته از سر گرفته شد.

جهانگیر تصریح کرد: با همت مجموعه مدیریتی استان مرکزی و تلاش دستگاه‌های مرتبط، پیشرفت قابل‌توجهی در اجرای پروژه حاصل شده و اقدامات انجام‌شده برای جبران عقب‌ماندگی ناشی از وقفه چندساله ادامه دارد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به پیش‌بینی تحویل حدود ۲ هزار واحد از این پروژه در ماه‌های آینده ادامه داد: امیدواریم با پیگیری مستمر و رفع موانع باقی‌مانده، روند تکمیل واحدها با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاران و متقاضیان از دهک‌های درآمدی پایین تاکید کرد: افرادی که برای تأمین مسکن خود در این پروژه سرمایه‌گذاری کرده‌اند، نباید به دلیل مشکلات اجرایی و موانع موجود بیش از این منتظر بمانند؛ ازاین‌رو، لازم است دستگاه‌های مسئول با هماهنگی و پیگیری جدی، مشکلات را در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف کنند.

جهانگیر تاکید کرد: با استمرار همکاری مجموعه مدیریتی استان و دستگاه‌های قضایی، اجرایی و نظارتی، زمینه تحویل مجموع هشت هزارو ۱۱۲ واحد طرح نهضت ملی مسکن اراک این پروژه تا پایان سال آینده فراهم و در موعد پیش‌بینی‌شده به متقاضیان تحویل شود.

۲ هزار واحد مسکن ملی تا پایان سال جاری تحویل متقاضیان می‌شود

استاندار مرکزی نیز با اشاره به شتاب‌گیری روند اجرای پروژه ۸ هزار و ۱۱۲ واحدی مسکن گفت: بر اساس گزارش مدیرکل راه و شهرسازی استان، تا پایان سال جاری ۲ هزار واحد از این پروژه به متقاضیان تحویل داده می‌شود.

وی افزود: در این بازدید، موضوعات و موانع پیش‌روی پروژه مطرح شد و دستورات لازم برای پیگیری و رفع مشکلات صادر شد.

زندیه وکیلی تصریح کرد: روند اجرای پروژه در شرایط مطلوبی قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود طی یکی دو ماه آینده، تعدادی از واحدها به مرحله افتتاح و بهره‌برداری برسند.

وی با اشاره به اینکه بیش از یک‌هزار نفر از متقاضیان تاکنون انتخاب واحد کرده‌اند ادامه داد: در صورت تأمین به‌موقع آورده‌های مالی از سوی متقاضیان در فازهای بعدی، پیش بینی می شود کل پروژه تا پایان سال آینده تکمیل و به بهره‌برداری برسد.

استاندار مرکزی با قدردانی از همکاری دستگاه‌های قضایی و نظارتی استان در رفع موانع این پروژه تاکید کرد: رئیس‌کل دادگستری استان، دادستان و مدیرکل بازرسی استان در حل مشکلات این طرح همکاری مؤثری داشته‌اند و همچنان روند اجرای پروژه را به‌صورت مستمر پیگیری و پایش می‌کنند.

وی افزود: همراهی دستگاه‌های اجرایی، مجموعه قضایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نقش مهمی در خروج این پروژه از شرایط دشوار گذشته و بازگشت آن به مسیر پیشرفت داشته است و اکنون عملیات اجرایی با سرعت مناسبی در حال انجام است.

زندیه وکیلی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و محدودیت‌های موجود تاکید کرد: این اقدامات در شرایطی دنبال شده که کشور با پیامدهای جنگ، فشارهای اقتصادی، تحریم‌ها و تورم بالا مواجه بوده است؛ با این وجود، به برکت همکاری و هم‌افزایی مجموعه‌های مسئول، روند اجرای پروژه شتاب گرفته و امید است در آینده نزدیک شاهد تحویل واحدها به متقاضیان باشیم.

کد مطلب 6977949

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