به گزارش خبرنگار مهر، اصغر جهانگیر بعدازظهرچهارشنبه در بازدید از پروژه ۸۱۱۲ واحدی مسکن ملی اراک در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود حدود ۲ هزار واحد این پروژه در ماه‌های آینده به متقاضیان تحویل داده شود.

وی افزود: این پروژه از سال ۱۴۰۰ آغاز شده بود، اما به دلیل بروز برخی مشکلات، با وقفه‌ای دو تا سه‌ساله مواجه شد که با همکاری مجموعه دادگستری و بازرسی استان، موانع موجود برطرف و روند اجرای آن از حدود یک سال و نیم گذشته از سر گرفته شد.

جهانگیر تصریح کرد: با همت مجموعه مدیریتی استان مرکزی و تلاش دستگاه‌های مرتبط، پیشرفت قابل‌توجهی در اجرای پروژه حاصل شده و اقدامات انجام‌شده برای جبران عقب‌ماندگی ناشی از وقفه چندساله ادامه دارد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به پیش‌بینی تحویل حدود ۲ هزار واحد از این پروژه در ماه‌های آینده ادامه داد: امیدواریم با پیگیری مستمر و رفع موانع باقی‌مانده، روند تکمیل واحدها با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاران و متقاضیان از دهک‌های درآمدی پایین تاکید کرد: افرادی که برای تأمین مسکن خود در این پروژه سرمایه‌گذاری کرده‌اند، نباید به دلیل مشکلات اجرایی و موانع موجود بیش از این منتظر بمانند؛ ازاین‌رو، لازم است دستگاه‌های مسئول با هماهنگی و پیگیری جدی، مشکلات را در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف کنند.

جهانگیر تاکید کرد: با استمرار همکاری مجموعه مدیریتی استان و دستگاه‌های قضایی، اجرایی و نظارتی، زمینه تحویل مجموع هشت هزارو ۱۱۲ واحد طرح نهضت ملی مسکن اراک این پروژه تا پایان سال آینده فراهم و در موعد پیش‌بینی‌شده به متقاضیان تحویل شود.

۲ هزار واحد مسکن ملی تا پایان سال جاری تحویل متقاضیان می‌شود

استاندار مرکزی نیز با اشاره به شتاب‌گیری روند اجرای پروژه ۸ هزار و ۱۱۲ واحدی مسکن گفت: بر اساس گزارش مدیرکل راه و شهرسازی استان، تا پایان سال جاری ۲ هزار واحد از این پروژه به متقاضیان تحویل داده می‌شود.

وی افزود: در این بازدید، موضوعات و موانع پیش‌روی پروژه مطرح شد و دستورات لازم برای پیگیری و رفع مشکلات صادر شد.

زندیه وکیلی تصریح کرد: روند اجرای پروژه در شرایط مطلوبی قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود طی یکی دو ماه آینده، تعدادی از واحدها به مرحله افتتاح و بهره‌برداری برسند.

وی با اشاره به اینکه بیش از یک‌هزار نفر از متقاضیان تاکنون انتخاب واحد کرده‌اند ادامه داد: در صورت تأمین به‌موقع آورده‌های مالی از سوی متقاضیان در فازهای بعدی، پیش بینی می شود کل پروژه تا پایان سال آینده تکمیل و به بهره‌برداری برسد.

استاندار مرکزی با قدردانی از همکاری دستگاه‌های قضایی و نظارتی استان در رفع موانع این پروژه تاکید کرد: رئیس‌کل دادگستری استان، دادستان و مدیرکل بازرسی استان در حل مشکلات این طرح همکاری مؤثری داشته‌اند و همچنان روند اجرای پروژه را به‌صورت مستمر پیگیری و پایش می‌کنند.

وی افزود: همراهی دستگاه‌های اجرایی، مجموعه قضایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نقش مهمی در خروج این پروژه از شرایط دشوار گذشته و بازگشت آن به مسیر پیشرفت داشته است و اکنون عملیات اجرایی با سرعت مناسبی در حال انجام است.

زندیه وکیلی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و محدودیت‌های موجود تاکید کرد: این اقدامات در شرایطی دنبال شده که کشور با پیامدهای جنگ، فشارهای اقتصادی، تحریم‌ها و تورم بالا مواجه بوده است؛ با این وجود، به برکت همکاری و هم‌افزایی مجموعه‌های مسئول، روند اجرای پروژه شتاب گرفته و امید است در آینده نزدیک شاهد تحویل واحدها به متقاضیان باشیم.