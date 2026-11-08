به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مسعود غفوری یکشنبه‌شب در تجمع مردم اسفرورین که هم‌زمان با ایام فاطمیه برگزار شد، با تسلیت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، اظهار کرد: برای شناخت درست جایگاه حضرت زهرا(س) باید فراتر از نسبت دختری ایشان با پیامبر اکرم(ص) و همسری با امیرالمؤمنین(ع) به رسالت و مأموریت تاریخی آن حضرت توجه کرد.

وی با تبیین تفاوت مفهوم نبوت و رسالت افزود: نبوت به مقام دریافت وحی و رسالت به مأموریت ابلاغ دین مربوط است. با رحلت پیامبر اکرم(ص)، نبوت تشریعی و نزول احکام جدید پایان یافت، اما حفظ و تداوم شریعت الهی همچنان ضرورت داشت و حضرت زهرا(س) در این مسیر نقشی اساسی ایفا کردند.

حضرت زهرا(س) سرمایه وجودی پیامبر(ص) بود

امام‌جمعه تاکستان با اشاره به روایات مربوط به جایگاه حضرت فاطمه زهرا(س) گفت: پیامبر اکرم(ص) در تعابیری درباره دختر بزرگوارشان، ایشان را «روح خود» و «بضعة منی» معرفی کرده‌اند؛ تعابیری که از جایگاه ویژه حضرت زهرا(س) در وجود و رسالت پیامبر حکایت دارد.

غفوری با توضیح معنای «بضعة منی» اظهار کرد: این تعبیر تنها به معنای پاره تن بودن نیست، بلکه بیانگر جایگاه و اهمیت حضرت زهرا(س) در وجود پیامبر اکرم(ص) است. ایشان سرمایه وجودی پیامبر بودند و نقششان در تداوم رسالت و حفظ شریعت، نقشی تعیین‌کننده بود.

وی ادامه داد: اگر نقش حضرت زهرا(س) در حفظ و تداوم شریعت نادیده گرفته شود، مسیر انتقال معارف اهل‌بیت(ع) و آموزه‌هایی که در سخنان امام صادق(ع)، امام باقر(ع) و دیگر امامان معصوم(ع) تبیین شده، به‌درستی قابل فهم نخواهد بود.

امام‌جمعه تاکستان در ادامه به ماجرای نزول آیه «لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَیْنَکُمْ کَدُعَاءِ بَعْضِکُمْ بَعْضًا» اشاره کرد و گفت: پس از نزول این آیه، خطاب قرار دادن پیامبر(ص) با نام معمولی مورد نهی قرار گرفت؛ با این حال، پیامبر به حضرت زهرا(س) فرمودند که می‌توانند ایشان را با عنوان پدر خطاب کنند.

وی این موضوع را نشانه‌ای از جایگاه ویژه حضرت زهرا(س) دانست و تأکید کرد: این جایگاه تنها به رابطه خانوادگی محدود نمی‌شود، بلکه با نقش آن حضرت در همراهی با رسالت پیامبر و تداوم معارف دینی ارتباط دارد.

غفوری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حوادث پس از رحلت پیامبر اکرم(ص)، به روایت‌هایی درباره رنج‌ها و مصائب حضرت فاطمه زهرا(س) پرداخت و گفت: در منابع روایی، از اندوه و آسیب‌های جسمی و روحی آن حضرت پس از رحلت پدر بزرگوارشان سخن گفته شده است.

وی با اشاره به تعابیری مانند «معصبة الرأس» و «باکیة العین» در توصیف وضعیت حضرت زهرا(س)، این عبارات را بیانگر شدت رنج و اندوه ایشان دانست و در ادامه با ذکر مصائب آن حضرت، به مرثیه‌خوانی پرداخت.