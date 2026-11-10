به گزارش خبرنگار مهر، مصرف بی رویه و خودسرانه دارو با عارضه هایی همراه است، همان طور که قطع خودسرانه داروهایی که پزشک برای بیمار تجویز کرده است، خطرناک است.

افزایش قیمت داروها و کمبود برخی اقلام دارویی، دست به دست هم می دهد تا بیمار؛ بهانه ای برای قطع داروی خودش پیدا کند. در حالی که نمی داند این قبیل تصمیم ها، سلامت او را تهدید می کند.

هنگامی که تحت درمان با یک داروی خاص مانند داروهای اعصاب هستید و یک دفعه مصرف دارو را قطع می کنید، به بدن شوک وارد شده و ممکن است دچار سندرم ترک دارو شوید و احساس بیمار بودن می‌کنید.

با قطع مصرف داروهای اعصاب، برنامه درمانی شما به طور کلی عقب می‌افتد و مجبور می‌شوید درمان را دوباره آغاز کنید. به این ترتیب پروسه درمان طولانی‌تر شده و در ضمن علائم بیماری شما نیز تشدید می‌شود.

داروهای فشارخون به کنترل ضربان قلب و جریان خون در عروق کمک می‌کند، در صورتی که بیمار مصرف این داروها را ناگهان و به یک‌باره قطع کند، خود را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد. در این شرایط امکان دارد ضربان قلب سریع‌تر از حد معمول شود. همچنین احتمال نرسیدن خون کافی به قلب و حمله قلبی افزایش پیدا می‌کند.

مصرف داروهای ضد افسردگی برای مدت زمان طولانی باعث می‌شود فرد به لحاظ روانی به آنها نیاز داشته باشد، بنابراین تشخیص زمان قطع مصرف این داروها تنها بر عهده پزشک معالج است.

عمر علیپور عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: دسترسی مستمر بیماران به داروهایی که پزشک تجویز می کند، یکی از الزامات اصلی درمان است و هرگونه اختلال در تأمین دارو می‌تواند سلامت بیماران را با مخاطره مواجه کند.

وی با اشاره به تاثیر مشکلات اقتصادی بر دسترسی بیماران به خدمات درمانی، افزود: یکی از نگرانی‌های جدی این است که بیماران به دلیل افزایش هزینه‌ها، مراجعات پزشکی خود را کاهش دهند یا بر خلاف تجویز پزشک، میزان مصرف داروهای خودشان را کم کنند و این مسئله می‌تواند موجب اختلال در روند درمان و بازگشت یا تشدید علائم بیماری شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد: نباید اجازه داد هزینه‌های دارو و درمان به عاملی برای قطع درمان بیماران تبدیل شود، حمایت بیمه‌ای از داروهای روانپزشکی و خدمات تخصصی این حوزه باید تقویت شود تا بیماران بتوانند بدون نگرانی از هزینه‌ها، درمان خود را ادامه دهند.