به گزارش خبرگزاری مهر، لاله اشرفی با اشاره به آخرین تصاویر دریافتی از دوربین‌های نظارت تصویری مرکز مدیریت راه‌های استان و گزارش‌های راهداران مستقر در محورها اظهار کرد: در حال حاضر شاهد مه‌گرفتگی و کاهش دید افقی در محدوده گردنه چری هستیم.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در شرایط مه‌آلود افزود: رانندگان هنگام عبور از این محور باید با سرعت مطمئنه حرکت کنند، فاصله طولی با خودروی جلویی را افزایش دهند و از سبقت و تغییر مسیر ناگهانی خودداری کنند.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های استان ادامه داد: استفاده از چراغ نور پایین و مه‌شکن، همچنین پرهیز از استفاده از نور بالای خودرو و توجه به علائم راهنمایی و رانندگی از جمله مواردی است که رانندگان باید هنگام مواجهه با مه‌گرفتگی رعایت کنند.

اشرفی از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر و در طول مسیر، آخرین وضعیت راه‌های استان را از طریق سامانه گویای ۱۴۱ و پایگاه اطلاع‌رسانی این سامانه پیگیری کنند.