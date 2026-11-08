به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد پدافند این کشور طی بازه زمانی ساعت ۸ صبح تا ۸ شب به وقت مسکو، ۵۰ پهپاد اوکراینی را در بلگورود، بریانسک، کورسک، روستوف و شبه‌جزیره کریمه رهگیری و منهدم کرده است.

بر اساس این گزارش، تمامی پهپادهای رهگیری‌شده از نوع بال‌ثابت بوده‌اند.

در همین حال، یوری اسلیوسار، فرماندار منطقه روستوف، اعلام کرد سقوط بقایای یک پهپاد به سقف پلی بر فراز رودخانه میوس و دو جرثقیل زنجیری خسارت وارد کرده است. این حادثه هیچ مصدومی نداشته و در پی آن، بخشی از مسیر منتهی به پل مسدود شده است.

وزارت دفاع روسیه همچنین پیش‌تر از انهدام ۱۴۲ پهپاد اوکراینی طی ساعات شب خبر داده بود.