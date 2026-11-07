به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، بیش از ۲۰۰ نویسنده زن، از جمله چهره‌های برجسته ادبیات فرانسه، در نامه‌ای سرگشاده که روز جمعه منتشر شد، جنسیت‌گرایی در انتخاب برندگان جوایز ادبی اصلی فرانسه را در حالی محکوم کردند که که امسال همه جوایز به نویسندگان مرد اهدا شده‌اند.

این نویسندگان در مقاله‌ای که در وب‌سایت روزنامه فرانسوی لیبراسیون منتشر شده، ابراز خشم خود را از این سیستم جوایز ادبی ابراز کردند و خواستار تغییر در سیستم و ترکیب هیئت داوران شدند.

آنها نوشتند: سیستم جوایز ادبی به نظر ما به هیچ وجه منعکس‌کننده غنا و تنوع ادبیاتی که امروزه نوشته می‌شود، نیست.

آنها افزودند: هیئت داوران با اهدای جایزه فقط به مردان، شاهکار قهرمانانه‌ای را به انجام رساندند. این قهرمانی بیشتر به این دلیل است که امسال یک فصل ادبی بود که به عنوان فصل باز توصیف شده بود و متون زیبا و مهم بسیاری توسط زنان نوشته شده بود که توسط منتقدان ستایش شده و توسط کتابفروشان و خوانندگان از آنها استقبال می‌شد.

در این متن اعتراضی تأکید شده که این کتاب‌ها از فروش خوبی نیز برخوردار بوده‌اند.

موضوع‌های زنانه نامناسب؟

به عنوان مثال، در این بیانیه یادآوری می‌کند که هیئت داوران جایزه مدیسی این جایزه را به تنها نویسنده مرد (فیلیپ واست) در فهرست خود اعطا کرد، در حالی که ۶ زن نیز در این فهرست جای داشتند. آنها در انتقاد نوشتند: نظام قدیمی مردسالارانه‌ رفاقتی به شدت در حال اجرا است، به خصوص به این دلیل که اعضای هیئت داوران این «جوایز بزرگ» با رأی‌گیری انتخاب می‌شوند و در بیشتر موارد، مادام‌العمر خدمت می‌کنند.

امضاکنندگان این بیانیه نوشته‌اند در پشت این پدیده نگاه هیئت داوران تأثیرگذار است که به نوعی از متن کتاب‌ها فاصله گرفته‌اند و موضوع‌های «زنانه» باعث وحشت آنها شده است.

شکل‌گیری این بیانیه به ویژه توسط فیلسوف کامی فرویدوو-متری و نویسندگان لوئیز شنویر و آن گدار آغاز شد و آنی ارنو برنده جایزه نوبل ادبیات، ویرژینی دپانت، آن برست، آدل یون، اما مارسانتس و نادیا دام نیز آن را امضا کردند.

ضرورت حضور هیئت داوران چرخشی و متعادل از نظر جنسیت

در بیانیه تأکید شده برخی از نویسندگان زن فقط برای جوایز کمتر شناخته شده‌ای مانند جایزه دسامبر (که آن گدار برنده آن شد) و جایزه فلور (که لوسی ریکو برنده آن شد) انتخاب شدند. از همین رو امضاکنندگان خواستار ایجاد هیئت داوران چرخشی و متعادل از نظر جنسیت شدند تا نمایانگر تنوع واقعی در نگارش آثار باشند.

پنج جایزه ادبی بزرگ فصل پاییز، برندگان خود را چنین انتخاب کرده‌اند:

برنده جایزه گنکور: فیلیپ خائنادا

برنده جایزه رنودو: فرانسوا-هنری دزرابِل

برنده جایزه فمینا: یانیک اینل

برنده جایزه مدیسی: فیلیپ واست

برنده جایزه بزرگ آکادمی فرانسه: سباستین لاپاک