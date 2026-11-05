به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس نقشه و لیست بارش ۲۴ ساعت گذشته ایستگاه‌های هواشناسی استان خوزستان از ساعت ۹:۳۰ روز چهارشنبه تا ساعت ۹:۳۰ روز پنجشنبه، میزان بارندگی در نقاط مختلف استان ثبت شد که طی آن هویزه با ۶.۷ میلی‌متر بیشترین و امیدیه با ۰.۱ میلی‌متر کمترین میزان بارش غیرصفر را تجربه کردند.

بر این اساس، میزان بارش در سایر ایستگاه‌ها شامل بستان ۵.۷، دزپارت ۵.۵، اهواز (فرودگاه) ۵.۰، کشاورزی اهواز ۴.۶، لالی ۴.۵، شوش ۴.۲، مسجدسلیمان ۴.۱، شوشتر ۳.۷، گتوند ۳.۵، صفی‌آباد دزفول ۲.۹، حسینیه ۲.۵، ایذه ۲.۲، رامهرمز ۰.۷، بهبهان ۰.۵ و آغاجاری ۰.۲ میلی‌متر گزارش شده است.

اداره کل هواشناسی استان خوزستان اعلام کرد: این داده‌ها از مجموع ۲۳ ایستگاه هواشناسی فعال در سطح استان جمع‌آوری شده است.