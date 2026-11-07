به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، در دیدار رضا نوریان سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در کامپالا با حسن مومنی مدیرکل دفتر امور بین‌الملل و سازمان‌های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی، ظرفیت‌های موجود برای توسعه همکاری‌های کشاورزی میان اوگاندا و ایران مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست، طرفین بر ضرورت برنامه‌ریزی و هماهنگی برای برگزاری «کمیسیون مشترک همکاری‌های ایران و اوگاندا» تأکید کردند. هدف از این اقدام، بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های موجود و گسترش همکاری‌های فنی، تخصصی و تجاری در بخش کشاورزی از طریق ایجاد بسترهای مشترک است.

همچنین، پیگیری روند اجرای مصوبات اولیه و توافقات پیشین میان دو کشور و اتخاذ تدابیر لازم برای عملیاتی کردن آن‌ها از دیگر محورهای اصلی این گفتگوها بود. طرفین بر این نکته تأکید داشتند که تبدیل توافقات به برنامه‌های اجرایی، کلید اصلی توسعه مناسبات کشاورزی است.

در پایان این دیدار، بر لزوم استمرار هماهنگی‌های مستمر میان دفتر امور بین‌الملل وزارت جهاد کشاورزی و سفارت جمهوری اسلامی ایران در کامپالا تأکید شد تا فرآیند اجرای برنامه‌های مشترک و توسعه مناسبات کشاورزی با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود.