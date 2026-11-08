به گزارش خبرنگار مهر، کوروش زارعی هنرمند باسابقه تئاتر، سینما و تلویزیون دقایقی قبل به دلیل بیماری در منزل شخصی‌اش درگذشت.

محمدرضا باقری مدیر روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی با اعلام این خبر به خبرنگار مهر بیان کرد: کوروش زارعی بازیگر، کارگردان و چهره پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون امروز یکشنبه ۱۷ آبان پس از یک دوره بیماری درگذشت.

وی اضافه کرد: او در پی عوارض بیماری که طی یکی دو سال گذشته به آن مبتلا بود درگذشت و جزییات تشییع پیکر این هنرمند فقید به زودی اعلام خواهد شد.

زارعی از هنرمندان اثرگذار تئاتر کشور بود که سال‌ها مسئولیت مدیریت مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری را بر عهده داشت و در این دوران نقش مهمی در گسترش جریان تئاتر دینی، انقلابی و مردمی ایفا کرد.

توسعه و حمایت از جریان تئاتر بچه‌های مسجد، برگزاری رویدادهای نمایشی و تولید آثار متعدد در حوزه تئاتر آئینی و مقاومت، بخشی از فعالیت‌های ماندگار او در دوران حضورش در حوزه هنری است.

وی همچنین در مقام بازیگر در آثار سینمایی و تلویزیونی متعددی حضور داشت و بازی در مجموعه تلویزیونی «یوسف پیامبر(ع)» در نقش «لاوی»، از جمله نقش‌های شناخته‌شده کارنامه هنری او به شمار می‌رود.

خبرگزاری مهر درگذشت این هنرمند پیشکسوت را به خانواده، دوستان، همکاران و جامعه هنری کشور تسلیت می‌گوید و برای آن مرحوم رحمت و مغفرت الهی مسئلت دارد.