به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی استان یزد، سردار علیرضا دلیری اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با استعلام از مراکز دولتی، از تخلف یکی از شرکت‌های تجاری صادرکننده کالا در زمینه تعهدات ارزی مطلع شدند.

وی افزود: پس از انجام بررسی‌های مقدماتی، یکی از مسئولان این شرکت که دریافت‌کننده ارز دولتی بود، به پلیس امنیت اقتصادی احضار و ملزم به پرداخت ۸۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به صندوق ارزی دولت شد.

دلیری در پایان با قدردانی از همکاری دستگاه قضایی با پلیس استان، از شهروندان خواست اخبار و اطلاعات مربوط به تخلفات اقتصادی را از طریق شماره ۳۰۱۱۰ یا سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.