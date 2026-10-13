به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل نظری صبح سه شنبه در بازدید از جاده‌های حوزه شهرستان مهدیشهر با اشاره به شرایط جغرافیایی این محور اظهار کرد: محور شهمیرزاد–چاشم–خطیرکوه به دلیل موقعیت کوهستانی و شرایط جوی خاص، به‌ویژه احتمال بارش برف و یخبندان در فصل زمستان، از محورهای نیازمند توجه ویژه در زمینه ایمنی و نگهداری راه است.

وی افزود: عملیات خط کشی این محور به طول ۵۰ کیلومتر در حال اجرا است و پیش‌بینی می‌شود این عملیات طی روزهای آینده به پایان برسد.

رئیس اداره ایمنی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سمنان با تأکید بر نقش خط کشی در ایمنی راه‌های کوهستانی تصریح کرد: خط کشی مناسب مسیر به هدایت رانندگان، تشخیص مسیر حرکت و افزایش دید کاربران جاده‌ای کمک می‌کند و در شرایط نامساعد جوی، بارندگی و کاهش دید، اهمیت بیشتری دارد.

نظری خاطرنشان کرد: اجرای اقدامات ایمنی پیش از آغاز فصل سرما و بارش‌ها با هدف بهبود شرایط تردد، افزایش ایمنی کاربران جاده‌ای و کاهش خطرات احتمالی در محورهای مواصلاتی استان سمنان در دستور کار قرار دارد.