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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۰

آشکارسازی ۵۰ کیلومتر محور شهمیرزاد–چاشم–خطیرکوه پیش از فصل بارش‌ها

آشکارسازی ۵۰ کیلومتر محور شهمیرزاد–چاشم–خطیرکوه پیش از فصل بارش‌ها

مهدیشهر- رئیس اداره ایمنی اداره‌کل راهداری استان سمنان از اجرای عملیات خط کشی به طول ۵۰ کیلومتر محور شهمیرزاد–چاشم–خطیرکوه با هدف افزایش ایمنی تردد و آمادگی برای فصل بارش‌ها خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل نظری صبح سه شنبه در بازدید از جاده‌های حوزه شهرستان مهدیشهر با اشاره به شرایط جغرافیایی این محور اظهار کرد: محور شهمیرزاد–چاشم–خطیرکوه به دلیل موقعیت کوهستانی و شرایط جوی خاص، به‌ویژه احتمال بارش برف و یخبندان در فصل زمستان، از محورهای نیازمند توجه ویژه در زمینه ایمنی و نگهداری راه است.

وی افزود: عملیات خط کشی این محور به طول ۵۰ کیلومتر در حال اجرا است و پیش‌بینی می‌شود این عملیات طی روزهای آینده به پایان برسد.

رئیس اداره ایمنی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سمنان با تأکید بر نقش خط کشی در ایمنی راه‌های کوهستانی تصریح کرد: خط کشی مناسب مسیر به هدایت رانندگان، تشخیص مسیر حرکت و افزایش دید کاربران جاده‌ای کمک می‌کند و در شرایط نامساعد جوی، بارندگی و کاهش دید، اهمیت بیشتری دارد.

نظری خاطرنشان کرد: اجرای اقدامات ایمنی پیش از آغاز فصل سرما و بارش‌ها با هدف بهبود شرایط تردد، افزایش ایمنی کاربران جاده‌ای و کاهش خطرات احتمالی در محورهای مواصلاتی استان سمنان در دستور کار قرار دارد.

کد مطلب 6976342

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