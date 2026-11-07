به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید پوراحمدی با انتشار یک نامه از مدیر عاملی صندوق اعتباری هنر خداحافظی کرد.

وی در این نامه نوشته است:

«هوالمجید

هنر روشنایی است و هنرمند روشنی بخش

هنگامی بر اعتبار یک سرزمین افزوده خواهد شد که هنر، روشنی‌بخش مردمانش باشد.

اعضای فرهیخته و ارجمند صندوق اعتباری هنر

حضور در جایگاه خدمتگزاری به خانواده بزرگ فرهنگ، هنر، رسانه و فعالان قرآن و عترت، برای اینجانب فرصتی ارزشمند و مسئولیتی خطیر بود؛ فرصتی برای همراهی با عزیزانی که سرمایه‌های اصیل این سرزمین را در جان، اندیشه و هنر خود پرورش می‌دهند و خدمت به جامعه‌ای شریف و مؤثر که شایسته بهترین خدمات و حمایت‌هاست.

در این مسیر، افتخار همراهی با هنرمندان نامدار، پیشکسوت و چهره‌های برجسته و اثرگذار فرهنگ و هنر ایران عزیز را داشته‌ام؛ عزیزانی که هر یک چراغی فروزان در مسیر اعتلای فرهنگ این سرزمین‌اند. در تمام این سال‌ها، با شادی‌های شما شاد بودم و با اندوهتان اندوهگین؛ چراکه باور داشتم مسئولیت در برابر خانواده بزرگ فرهنگ و هنر، تنها انجام وظایف اداری و مدیریتی نیست، بلکه سهیم بودن در دغدغه‌ها، شادی‌ها، امیدها و رنج‌های کسانی است که عمر خویش را وقف اعتلای هنر و فرهنگ این مرز و بوم کرده‌اند.

با اینکه می‌دانم در این راه، تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم ولی در خدمت به شما عزیزان، از هیچ کوشش و تلاشی دریغ نکردم و همواره تمام توان خود را برای بهبود خدمات، پیگیری مطالبات و حمایت از شأن و جایگاه اهالی فرهنگ و هنر به کار گرفتم. امیدوارم در پیشگاه خداوند متعال و شما اهالی فرهیخته ایران عزیزان، روسفید بوده باشم.

امروز که زمان واگذاری این مسئولیت فرا رسیده است، با قدردانی صمیمانه و همراهی شما، این دوره را سپری می‌کنم. آنچه را، از این دوره فراموش نشدنی، با خود خواهم برد، تنها تجربه مدیریت یک مجموعه نیست؛ بلکه خاطره همراهی با جامعه‌ای فرهیخته، درس‌هایی از صبوری و پایداری و یادآوری این حقیقت است که، خدمت به فرهنگ و هنر، پیش از آنکه مسئولیت در یک جایگاه باشد، تعهدی انسانی، قلبی و ماندگار است.

در پایان، از تمامی مسئولان و مدیرانی که طی این پنج سال در مسیر حمایت از اهالی فرهنگ و هنر همراه و پشتیبان بودند، صمیمانه سپاسگزارم. همچنین بر خود می‌دانم از وزرای محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی، جناب آقای دکتر سید عباس صالحی و جناب آقای دکتر محمدمهدی اسماعیلی، همچنین معاونان وزرا به پاس اعتماد، همراهی‌های ارزشمندشان در دوران مسئولیت، قدردانی کنم. بی‌تردید اگر اندک آبرو و اعتباری در این مسیر حاصل شده، مرهون همراهی و حمایت این عزیزان است.

از همین رو، با امید به تداوم دستاوردها و گشوده شدن افق‌های تازه، برای صندوق اعتباری هنر و خانواده بزرگ آن، روزهایی روشن‌تر، خدماتی شایسته‌تر و آینده‌ای سرشار از آرامش، عزت و امید آرزو دارم.

باید که خاک درگه اهل هنر شوی/ سیدمجید پوراحمدی»