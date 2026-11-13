به گزارش خبرگزاری مهر، میانگین کیفیت هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با آلاینده «ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون» روی عدد ۱۱۳ و در وضعیت «ناسالم برای گروه‌های حساس» قرار داشت.

میانگین کیفیت هوا هم‌اکنون با آلاینده «ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون» نیز روی عدد ۱۲۱ و در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس است.

در این شرایط مبتلایان به بیماری‌های قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

از ابتدای امسال تاکنون، کیفیت هوای پایتخت، ۱۳ روز در وضعیت «پاک»، ۱۹۱ روز در وضعیت «قابل قبول» و ۳۱ روز در وضعیت «ناسالم برای گروه‌های حساس» و ۲ روز در وضعیت «ناسالم» قرار داشته است.