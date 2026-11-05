به گزارش خبرگزاری مهر، سلمان اسحاقی روز پنجشنبه در حاشیه نشست اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با فعالان اقتصادی استان در اتاق بازرگانی مشهد در جمع خبرنگاران از آغاز اجرای آزمایشی کشت خشخاش دارویی در کشور خبر داد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ایران پیشینه تاریخی قوی به عنوان یکی از صادرکنندگان استراتژیک داروهای ضددرد پیش از انقلاب دارد، برخی سیاست‌ها و تصمیمات اتخاذ شده در دهه‌های گذشته، به جای ساماندهی تولید، موجب بروز چالش و توقف روند واردات از برخی کشورها شد، کما اینکه کاهش کشفیات خشخاش نیز به تبع مقابله و افت قاچاق جهانی، ورود آن را به کشور محدود کرده است.

وی با اشاره به مصوبه هیات دولت و تاکید رئیس‌جمهور بر لزوم ورود جدی به عرصه تولید مواد اولیه داروهای ضددرد افزود: موضوع کشت خشخاش دارویی در داخل کشور مطرح شد، اما ستاد مبارزه با مواد مخدر دغدغه‌هایی داشت که اجرای آن را متوقف کرد.

به گفته اسحاقی، با این حال اصرار کمیسیون بهداشت و درمان این است که دستگاه‌های اجرایی باید در شرایط بحرانی فعالیت خود را چند برابر کنند؛ چرا که توجیه ناتوانی در مدیریت و کنترل خشخاش، پذیرفتنی نیست و تداوم این روند می‌تواند کشور را در پایان سال با بحران جدی کمبود داروهای ضددرد و حتی تعطیلی برخی جراحی‌ها در اتاق‌های عمل مواجه کند.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در ادامه از ورود جدی دست‌اندرکاران به این حوزه خبر داد و گفت: هم‌اکنون کشت خشخاش ایرانی به صورت آزمایشی و پایلوت در چند نقطه توسط شرکت‌های مشخص و با اشراف و کنترل مطلوب ستاد مبارزه با مواد مخدر در حال انجام است و امیدواریم با همکاری دولت و ستاد، جایگاه گذشته کشور در تولید مواد اولیه داروهای ضددرد احیا شود.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به ظرفیت‌های کلان شهر مشهد، این خطه را «ایران کوچک» توصیف کرد و تصریح کرد: اگر منابع مالی و ظرفیت‌های قانونی مشهد مستقل و با انضباط و شفافیت مالی، منابع احصا شده در داخل استان هزینه شود، قطعا مشهد مقدس در حوزه سلامت بی‌نیاز از اعتبارات دولتی خواهد شد.

تاخیر در مطالبات داروخانه ها و مشکل کمبود و عرضه دارو

اسحاقی به مشکلات دارویی در کشور اشاره کرد و گفت: دولت باید با تامین منابع جدید و مدیریت صحیح تخصیص ارز، از افزایش قیمت دارو و تجهیزات پزشکی جلوگیری کند تا هزینه‌های درمان به دوش بیماران و تولیدکنندگان داخلی نیفتد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم حمایت از تولید داخلی اظهار کرد: اگرچه مردم ایستادگی ارزشمندی در برابر تحریم‌ها از خود نشان داده‌اند، اما آنچه برای جامعه غیرقابل تحمل است، «خودتحریمی‌ها» در حوزه تامین ارز برای دارو و تجهیزات پزشکی است.

وی ادامه داد: اگر تخصیص ارز صورت می‌گیرد، نباید اجازه داد این نوسانات قیمتی مستقیماً بر دوش بیمار یا تولیدکننده داخلی سنگینی کند.

اسحاقی با اشاره به ضرورت انضباط مالی در حوزه منابع مالی بخش سلامت افزود: هدف ما از حضور در مشهد مقدس احصای دغدغه‌های فعالان حوزه دارو و تجهیزات پزشکی پیش از تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ است تا با ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها، شاهد ارتقای کیفی و کمی تولیدات باشیم.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به حجم بالای گزارش‌های ارجاعی به تعداد ۹۳۷ گزارش به کمیسیون بهداشت و درمان از سوی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: بیشتر این گزارش‌ها مربوط به مطالبات، نقدینگی و قیمت‌گذاری محصولات است. ما اصرار داریم که حمایت از تولید مواد اولیه دارو باید از طریق تامین منابع جدید توسط دولت انجام شود تا از ورشکستگی تولیدکنندگان جلوگیری شود.

وی در خصوص ابعاد نظارتی مجلس گفت: با فعال شدن تیم‌های نظارتی متشکل از سازمان بازرسی و دیوان محاسبات، تمرکز بر شفافیت مالی و رفع موانع تولیدکنندگان افزایش یافته است. در صورت مشاهده سوءمدیریت یا ترک فعل، موضوع از مسیر حقوقی و قضایی پیگیری و جرم‌انگاری خواهد شد.

اسحاقی در بخش دیگری از سخنان خود به معضل معوقات بیمه‌ای اشاره کرد و گفت: یکی از دلایل اصلی کمبود دارو در بازار، اجتناب داروخانه‌ها از عرضه برخی داروهای زیر پوشش بیمه است. تأخیر طولانی‌مدت بیمه‌ها در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها، انگیزه عرضه را از آن‌ها می‌گیرد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: ما از دیوان محاسبات خواسته‌ایم تا با بررسی انضباط مالی در پرداخت‌های بیمه‌ها، راه را برای تسویه مطالبات داروخانه‌ها و مراکز درمانی و خدمات از بیمه ها و تسهیل عرضه دارو هموار کند.