به گزارش خبرنگار مهر، بازار طلا و سکه در روز سه‌شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵، در مقایسه با روز گذشته با کاهش قیمت در بیشتر بخش‌ها همراه شد؛ به‌طوری‌که بهای طلای ۱۸ عیار، طلای ۲۴ عیار، مظنه تهران و سکه‌های تمام طرح جدید و قدیم کاهش یافت، اما نیم‌سکه و ربع‌سکه برخلاف جریان کلی بازار افزایش قیمت را تجربه کردند.

بر اساس نرخ‌های اعلام‌شده، هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز به ۲۵ میلیون و ۵۳۲ هزار و ۲۰۰ تومان رسید.

این در حالی است که بهای هر گرم طلای ۱۸ عیار در روز گذشته ۲۵ میلیون و ۵۷۹ هزار و ۲۰۰ تومان بود؛ بنابراین این فلز گران‌بها در معاملات امروز با کاهش ۴۷ هزار تومانی مواجه شد.

همچنین هر گرم طلای ۲۴ عیار که روز گذشته ۳۴ میلیون و ۱۰۵ هزار و ۲۰۰ تومان قیمت داشت، امروز به ۳۴ میلیون و ۳۹ هزار تومان رسید و ۶۶ هزار و ۲۰۰ تومان کاهش را ثبت کرد.

مظنه تهران نیز از ۱۱۰ میلیون و ۸۰۳ هزار تومان در روز گذشته به ۱۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در معاملات امروز رسید که بیانگر افت ۲۰۳ هزار تومانی است.

در بازار جهانی نیز هر اونس طلا با افزایش قیمت همراه شد و از حدود ۳ هزار و ۸۷۵ دلار در روز گذشته به ۳ هزار و ۹۰۵ دلار در معاملات امروز رسید.

به این ترتیب، اونس جهانی افزایش حدود ۲۹ دلاری را تجربه کرد؛ با این حال، رشد قیمت جهانی طلا مانع از کاهش نرخ‌ها در بخش عمده بازار داخلی نشد.

جزئیات قیمت سکه

در بازار سکه نیز قیمت سکه تمام طرح جدید با کاهش ۴۳۰ هزار تومانی از ۲۶۲ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان در روز گذشته به ۲۶۲ میلیون تومان رسید.

سکه طرح قدیم نیز با افت ۱۶۰ هزار تومانی، از ۲۵۲ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان به ۲۵۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان کاهش یافت.

در مقابل، نیم‌سکه و ربع‌سکه مسیر متفاوتی را طی کردند. نیم‌سکه با افزایش ۲۸۰ هزار تومانی از ۱۳۹ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان به ۱۳۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید.

ربع‌سکه نیز با رشد ۲۲۰ هزار تومانی، از ۷۴ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان در روز گذشته به ۷۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در امروز افزایش یافت.

سکه گرمی برخلاف نیم‌سکه و ربع‌سکه با کاهش قیمت مواجه شد و از ۳۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در روز گذشته به ۳۷ میلیون تومان رسید؛ به این ترتیب، این قطعه سکه افت ۶۰۰ هزار تومانی را تجربه کرد.

مجموع تغییرات بازار نشان می‌دهد که با وجود افزایش حدود ۲۹ دلاری اونس جهانی طلا، قیمت اغلب اقلام طلا و سکه در بازار داخلی کاهش یافته است. این وضعیت نشان‌دهنده اثرگذاری هم‌زمان عوامل داخلی و خارجی بر بازار طلاست؛ به‌گونه‌ای که نرخ ارز، میزان تقاضا و حباب سکه در کنار تحولات بازار جهانی می‌توانند مسیر قیمت‌ها را تحت تأثیر قرار دهند.