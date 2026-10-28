قیمت طلا و سکه امروز ۶ آبان؛ رشد ۱.۳ میلیون تومانی سکه

به گزارش خبرنگار مهر، بازار طلا و سکه در معاملات امروز چهارشنبه ۶ آبان ۱۴۰۵ با افزایش قیمت در تمامی انواع طلا و سکه همراه شد.

بر اساس نرخ‌های اعلام‌شده، قیمت هر اونس طلای جهانی با افزایش ۱۶ دلاری نسبت به نرخ ثبت‌شده در روز گذشته، از ۴ هزار و ۲۹ دلار به ۴ هزار و ۴۵ دلار رسید.

همچنین مظنه طلا در بازار تهران از ۱۱۳ میلیون و ۷۴۸ هزار تومان در روز گذشته به ۱۱۳ میلیون و ۸۳۰ هزار تومان افزایش یافت که نشان‌دهنده رشد ۸۲ هزار تومانی این شاخص است.

در بازار طلای داخلی، هر گرم طلای ۱۸ عیار با افزایش ۱۸ هزار و ۸۰۰ تومانی به ۲۶ میلیون و ۲۷۷ هزار و ۸۰۰ تومان رسید.

قیمت هر گرم طلای ۲۴ عیار نیز با رشد ۲۱ هزار و ۳۰۰ تومانی، از ۳۵ میلیون و ۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان به ۳۵ میلیون و ۳۳ هزار تومان افزایش یافت.

افزایش قیمت انواع سکه

در بازار سکه نیز قیمت‌ها در تمامی قطعات دارای نرخ مقایسه‌ای افزایش یافت.

سکه تمام طرح جدید با رشد یک میلیون و ۳۲۵ هزار تومانی، از ۲۶۶ میلیون و ۳۷۵ هزار تومان در روز گذشته به ۲۶۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در معاملات امروز رسید.

سکه تمام طرح قدیم نیز با افزایش یک میلیون و ۹۹۰ هزار تومانی، از ۲۵۶ میلیون و ۵۱۰ هزار تومان به ۲۵۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید.

قیمت نیم‌سکه با رشد ۲۷۰ هزار تومانی به ۱۴۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید و ربع‌سکه نیز با افزایش ۱۱۰ هزار تومانی، ۷۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شد.

همچنین بهای سکه گرمی در معاملات امروز ۳۸ میلیون تومان اعلام شد.

به این ترتیب بررسی قیمت‌های اعلام‌شده نشان می‌دهد در فاصله نرخ‌های ثبت‌شده دیروز و امروز، بازار طلا و سکه عمدتاً روند افزایشی داشته است.