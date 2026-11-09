به گزارش خبرنگار مهر، نیروگاه خورشیدی ۶ کیلوواتی شیرخوارگاه شکوفه ساری عصر دوشنبه با هدف تأمین برق پایدار، کاهش وابستگی به شبکه سراسری و تداوم خدمات مراقبتی در زمان قطعی برق، با مشارکت مردمی و در قالب پویش «نبض انرژی» افتتاح شد.

این طرح در چارچوب مسئولیت اجتماعی و با همراهی مردم در پویش «نبض انرژی» اجرا شده و هدف آن توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و کمک به تأمین برق مورد نیاز شیرخوارگاه شکوفه ساری است.

علی ربانی، مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در این مراسم مشارکت مردم در پویش «نبض انرژی» را نمونه‌ای از پیوند فرهنگ مصرف بهینه با مسئولیت اجتماعی دانست و اظهار کرد: این نیروگاه با همراهی مردم به شیرخوارگاه شکوفه اختصاص یافته تا کودکان تحت مراقبت این مرکز در زمان قطعی برق نیز از ظرفیت انرژی پاک بهره‌مند شوند.

وی با تأکید بر ضرورت گسترش چنین اقداماتی افزود: هدف‌گذاری انجام‌شده، تجهیز سایر مراکز تحت پوشش سازمان بهزیستی به سامانه‌های خورشیدی با تداوم مشارکت مردمی و همکاری دستگاه‌های مرتبط است.

رقیه رحمانی، مدیرکل بهزیستی مازندران نیز با قدردانی از همراهی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت گاز استان و مشارکت‌کنندگان در این پویش گفت: استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی مجموعه‌های اقتصادی می‌تواند نقش مهمی در تأمین نیازهای جامعه هدف بهزیستی و ارتقای کیفیت خدمات حمایتی داشته باشد.

وی با اشاره به اهمیت افتتاح این نیروگاه اظهار کرد: شیرخوارگاه شکوفه تنها مرکز دولتی نگهداری از شیرخواران در مازندران است و با توجه به حضور کودکان و ضرورت ارائه خدمات شبانه‌روزی، تأمین برق پایدار برای این مجموعه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

مدیرکل بهزیستی مازندران همچنین به بخشی از حمایت‌های پیشین شرکت‌های مشارکت‌کننده اشاره کرد و افزود: تأمین ویلچر خردسال برای کودکان دارای معلولیت، تهیه لوازم‌التحریر و پرداخت کمک‌هزینه‌های آموزشی دانش‌آموزان تحت پوشش از جمله اقدامات انجام‌شده در چارچوب این همکاری‌ها بوده است.

رحمانی با بیان اینکه مشارکت مردم در پویش «نبض انرژی» از طریق مدیریت و کاهش مصرف انرژی شکل می‌گیرد، خاطرنشان کرد: ظرفیت حاصل از این صرفه‌جویی‌ها می‌تواند در قالب مسئولیت اجتماعی برای تأمین نیازهای گروه‌های تحت حمایت بهزیستی هزینه شود.

وی از شهروندان خواست با پیوستن به این پویش و ترویج فرهنگ مصرف بهینه انرژی، در گسترش حمایت‌های اجتماعی و بهبود شرایط زندگی افراد تحت پوشش بهزیستی مشارکت کنند.

گفتنی است نیروگاه خورشیدی ۶ کیلوواتی شیرخوارگاه شکوفه ساری با هدف بهره‌گیری از انرژی پاک، کمک به پایداری برق و استمرار خدمات مراقبتی این مرکز به بهره‌برداری رسیده است.