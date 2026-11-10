به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی زاده پیش از ظهر امروز سه شنبه در آئین کلنگ‌زنی مدرسه ۱۲ کلاسه حضرت زینب (س) شهرستان هویزه که با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش برگزار شد، بیان کرد: دانش‌آموزان این منطقه در شرایط نامناسبی تحصیل می‌کنند و با اجرای پروژه تخریب و بازسازی این مدرسه، شرایط بهتری برای تحصیل آینده‌سازان فراهم خواهد شد.

استاندار خوزستان ضمن قدردانی از وزیر آموزش و پرورش به دلیل حمایت‌های ویژه از استان تاکید کرد: توسعه فضاهای آموزشی ضرورت دارد.

وی گفت: سرمایه‌گذاری برای توسعه فضای آموزشی، بیش از هر چیز بستر لازم برای تربیت نسلی پرتوان، پویا و کارآمد را فراهم می‌سازد.