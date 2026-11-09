ارسلان شکری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: علاوه بر رفع اساسی ۵۴ نقطه پرحادثه، تمامی ۸۲ نقطه شناسایی‌شده به‌صورت موقت آرام‌سازی و آشکارسازی شده‌اند و ۲۸ نقطه باقی‌مانده نیز در انتظار تأمین اعتبار یا اجرای پروژه‌های مرتبط هستند.

وی با اشاره به توسعه سامانه‌های هوشمند جاده‌ای افزود: تعداد دوربین‌های ثبت تخلفات از ۴۱ دستگاه به ۵۱ دستگاه افزایش یافته و ۲۰ دستگاه دیگر نیز در مرحله مناقصه قرار دارد که با تکمیل آن، ظرفیت این تجهیزات حدود ۷۰ درصد افزایش خواهد یافت.

شکری با تشریح اقدامات عمرانی در حوزه ایمنی راه‌ها تصریح کرد: طی سال جاری حدود ۴۰ کیلومتر نیوجرسی با اعتباری معادل ۷ میلیارد تومان به‌ازای هر کیلومتر اجرا شده و در دو سال اخیر نیز به اندازه مجموع سال‌های قبل در این بخش عملیات انجام گرفته است.

مدیرکل راهداری استان ادامه داد: در بخش نگهداری راه‌های شریانی، حدود ۶۰۰ کیلومتر روکش آسفالت با اعتباری نزدیک به ۲ هزار میلیارد تومان اجرا شده، ۱۸ دوربرگردان احداث و حدود ۲ هزار و ۵۰۰ کیلومتر خط‌کشی انجام گرفته است. همچنین روشنایی نقطه‌ای در هفت مقطع از محورهای استان اجرا شده است.

مسیر سقز- بازرگان ۲۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

وی با اشاره به نیازهای اعتباری کریدورهای مواصلاتی استان گفت: برای ارتقای ایمنی واستاندارد سازی حدود ۵۴۰ کیلومتر از مسیر سقز تا بازرگان، اعتباری در حدود ۲ هزار میلیارد تومان مورد نیاز است و تکمیل زیرساخت‌هایی نظیر زیرگذرها و تقاطع‌ها در کریدور بندر امام خمینی (ره) نیز نیازمند تأمین منابع قابل‌توجه است.

شکری همچنین از ثبت بیش از ۱۵۴ میلیون تردد در محورهای استان خبر داد و افزود: از این میزان، بیش از ۱۳۲ میلیون و ۶۱۸ هزار تردد درون‌استانی و بالغ بر ۲۱ میلیون تردد بین‌استانی بوده است. در حوزه توسعه خدمات رفاهی نیز ۳۰ مجتمع و استراحتگاه بین‌راهی در استان در حال احداث است.

وی با تأکید بر ضرورت نگاه جامع به عوامل مؤثر در تصادفات خاطرنشان کرد: کاهش تصادفات صرفاً با اصلاح هندسی راه‌ها محقق نمی‌شود و باید در کنار ایمن‌سازی زیرساخت‌ها، آموزش کاربران جاده‌ای، ارتقای فرهنگ ترافیک، ایمنی وسایل نقلیه و تقویت نظارت و کنترل تخلفات نیز به‌صورت جدی دنبال شود؛ چراکه ایمنی جاده‌ها حاصل توجه هم‌زمان به راه، انسان و وسیله نقلیه است.