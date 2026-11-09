عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عصر روز دوشنبه ۱۸ آبان‌ماه، سه نفر شامل یک زن و دو کودک در منطقه اورگان شهرستان چادگان بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن دچار حادثه شدند.

وی افزود: این حادثه ساعت ۱۷:۲۸ به مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی اعلام شد و بلافاصله یک تیم عملیاتی اورژانس به محل حادثه اعزام شد.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان ادامه داد: نیروهای اورژانس پس از حضور در محل و انجام اقدامات اولیه درمانی، هر سه مصدوم را برای ادامه روند درمان به بیمارستان بوعلی چادگان منتقل کردند.

عابدی با اشاره به اینکه اختلال در سیستم گرمایشی علت احتمالی وقوع این حادثه اعلام شده است، گفت: با آغاز فصل سرما و افزایش استفاده از وسایل گرمایشی، احتمال انتشار و تجمع گاز سمی و بی‌رنگ مونوکسیدکربن افزایش می‌یابد و لازم است شهروندان نسبت به سرویس و بررسی دوره‌ای وسایل گرمایشی توجه ویژه داشته باشند.

وی تأکید کرد: اطمینان از عملکرد صحیح دودکش‌ها، استفاده از وسایل گرمایشی استاندارد و تأمین تهویه مناسب محیط از جمله اقدامات ضروری برای پیشگیری از مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن است.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان از شهروندان خواست در صورت مشاهده علائمی مانند سردرد، سرگیجه، تهوع و ضعف هنگام استفاده از وسایل گرمایشی، ضمن خروج سریع از محیط آلوده و تهویه محل، موضوع را در اسرع وقت به نیروهای امدادی اطلاع دهند.