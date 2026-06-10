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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۵۶

هشدار حنظله به آمریکایی ها: منتظر پاسخ گسترده به تجاوزتان باشید

هشدار حنظله به آمریکایی ها: منتظر پاسخ گسترده به تجاوزتان باشید

گروه هکری حنظله که پیشتر به آمریکایی ها توصیه کرده بود که با خانواده هایشان خداحافظی کنند، پس از تجاوز به خاک ایران، خطاب به آنها نوشت: به جهنم خوش آمدید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، گروه هکری «حنظله» در بیانیه‌ای به تجاوز مجدد آمریکا به مناطقی از ایران واکنش نشان داد و خطاب به آمریکایی ها اعلام کرد که تمامی تحرکات و نشست‌های محرمانه دشمن را زیر نظر داشته و رصد کرده است.

این گروه افزود که دشمن [آمریکایی] به‌زودی متوجه خواهد شد یک سال جمع‌آوری اطلاعات بسیار حساس چه معنایی دارد و نتایج این فعالیت‌ها در آینده مشخص خواهد شد.

حنظله همچنین در پیامی هشدارآمیز اعلام کرد: منتظر حماقت شما هستیم و آن زمان نتایج یک سال جمع‌آوری اطلاعات فاش خواهد شد.

این گروه در ادامه خطاب به آمریکایی ها که دوباره دست به تجاوز دوباره به ایران زدند نیز نوشت: به جهنم خوش آمدید.

حنظله همچنین تأکید کرد که یگان‌های جنگ الکترونیک و اختلال در سیگنال‌، هم‌اکنون به‌طور مؤثری در حال مختل کردن سامانه‌ها و ارتباطات دشمن هستند.

این گروه در پایان اعلام کرد که طی دقایق آینده، «عملیاتی مشترک، قاطع و ویرانگر» از سوی اتاق عملیات مشترک این گروه سایبری و سپاه پاسداران علیه دشمن آغاز خواهد شد.

کد مطلب 6856867

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    نظرات

    • IR ۰۳:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
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      پاسخ
      منتظریم سنگین بزن

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