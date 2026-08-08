افشای رسوایی جاسوسی سازمان ملل برای رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، فرحان حق معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد که یونیسف اقدامات لازم علیه یکی از کارمندان را به اتهام جاسوسی برای رژیم صهیونیستی در سمت سابق خود در سازمان ملل اتخاذ خواهد کرد.

وی اضافه کرد: آنچه می توانم بگویم این است که یونیسف در جریان این ادعاهای خطرناک مربوط به یکی از کارمندان خود قرار دارد.

حق بیان کرد: اگر این ادعاها صحت داشته باشد چنین رفتارهایی با تعهدات کارمندان بر اساس منشور سازمان ملل و معیارهای خدمت مدنی بین المللی و اصل بی طرفی در تضاد است.

بر اساس تحقیقات سایت خبری دروپ بر پایه اطلاعات منتشر شده ازسوی گروه هکری حنظله شخصی به نما یاهاو لیشنر که رئیس دفتر یونیسف در واشنگتن است اطلاعات محرمانه ای را از سازمان ملل در اختیار ۲ مسئول صهیونیست قرار داده است. این اطلاعات مربوط به سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ و در زمان حضور لیشنر در صندوق جمعیت سازمان ملل است.

در میان مکاتبات لشنر با مسئولان صهیونیست گزارشی از سفر زید رعد الحسین کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل به واشنگتن آمده است. این ایمیل در زمانی ارسال شد که رژیم صهیونیستی با تحقیقات شورای حقوق بشر در مورد جنگ غزه در سال ۲۰۱۴ روبرو بود.

این گزارش شامل جلسات الحسین با مقامات و اعضای کنگره آمریکا و همچنین لابی های صهیونیستی بوده است. در این گزارش به نگرانی هایی در جلسات دفتر الحسین اشاره شده مبنی بر اینکه خشم کنگره از تحقیقات سازمان ملل در مورد جنگ غزه می‌تواند بودجه آمریکا برای حمایت از دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل را به خطر بیندازد.