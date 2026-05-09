دیدار روبیو و ویتکاف با نخست وزیر قطر در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، پایگاه خبری آکسیوس آمریکا اعلام کرد که مارکو روبیو، وزیر امورخارجه آمریکا و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ در امور خاورمیانه با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر امورخارجه قطر در شهر میامی آمریکا دیدار و گفت‌وگو کردند.

آکسیوس اعلام کرد که این دیدار در چارچوب تلاش‌ها برای رسیدن به توافقی برای پایان دادن به جنگ با ایران صورت گرفته است.

ساعاتی پیش نیز بن عبدالرحمن با فیصل بن فرحان، وزیر امورخارجه عربستان درباره تلاش‌ها برای پایان یافتن درگیری‌ها به صورت تلفنی گفت وگو کرده است.

روز جمعه نیز نخست‌وزیر قطر با جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا دیدار و گفتگو کرد.

منابع خبری اعلام کردند که محور اصلی این مذاکرات، بحث و بررسی پیرامون مذاکرات جاری با ایران بود.

بر اساس این گزارش، دو طرف در این دیدار بر ضرورت حمایت از تلاش‌های میانجیگرانه پاکستان تاکید کردند.

وزیر امور خارجه قطر در دیدار با ونس بر لزوم دستیابی به توافقی جامع که صلح پایدار را محقق سازد، تاکید کرد.