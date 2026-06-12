رایزنی قطر با ترکیه و عربستان درباره توافق احتمالی ایران و آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخستوزیر و وزیر خارجه این کشور در تماسهای جداگانه با هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، و فیصل بن فرحان آل سعود، وزیر امور خارجه عربستان، درباره تلاشهای میانجیگری میان تهران و واشنگتن گفتوگو کرده است.
بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه قطر، بن عبدالرحمن و فیدان از پیشرفت مذاکرات ابراز خرسندی کرده و از اعلام متن توافق توسط پاکستان استقبال کردند.
وزارت امور خارجه قطر همچنین اعلام کرد که بن عبدالرحمن و بن فرحان نیز در گفتوگوی خود درباره روند میانجیگری میان ایران و آمریکا رایزنی کرده و ابراز امیدواری کردند که توافق در آینده نزدیک امضا شود.
دو طرف همچنین بر حمایت از حلوفصل مسائل باقیمانده از طریق گفتوگو و راهکارهای دیپلماتیک تأکید کردند.
ساعتی پیش نیز بن عبدالرحمن و بدر عبدالعاطی، همتای مصری اش درباره تلاشهای میانجیگری میان واشنگتن و تهران رایزنی کردند.
بر اساس این گزارش، دو طرف از پیشرفت در مذاکرات و اعلام میانجی پاکستان مبنی بر دستیابی به متن نهایی توافق صلح، ابراز خرسندی فراوان کردند.
دو طرف همچنین ابراز امیدواری کردند که دو طرف آمریکایی و ایرانی هر چه زودتر این توافق را امضا کنند.
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