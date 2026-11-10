به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، قباد مرادی گفت: مسئولیت ما تنها ثبت، گزارش‌دهی و کنترل بیماری‌ها نیست، بلکه حفاظت از سلامت مردم و اطمینان از شناسایی به‌ موقع اپیدمی‌ها و تهدیدهای سلامت عمومی، و پاسخ به هنگام رسالت اصلی مجموعه مدیریت بیماری‌های واگیر است.

وی با اشاره به مفهوم فوریت‌های بهداشتی، افزود: فوریت‌های بهداشتی می‌توانند در ابعاد گسترده‌ای همچون همه‌گیری کرونا بروز کنند و پیامدهای قابل توجهی برای سلامت جامعه داشته باشند؛ از این رو، آمادگی مستمر، شناسایی زودهنگام تهدیدها و برخورداری از نظام مراقبت کارآمد، از ضرورت‌های اساسی مدیریت بیماری‌های واگیر به شمار می‌رود.

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت با تأکید بر ضرورت حرکت از گزارش برنامه‌محوری صرف به نتیجه‌محوری، ادامه داد: لازم است برنامه‌های کنترل بیماری‌ها با اهداف مشخص، قابل سنجش و مبتنی بر نتایج مورد انتظار طراحی و اجرا شوند و در این مسیر، تعیین اهداف روشن در سطح ملی و پیگیری تحقق آن‌ها مورد توجه قرار گیرد.

مرادی همچنین بر نقش دانشگاه‌های علوم پزشکی در شناسایی مسائل و اولویت‌های منطقه‌ای تأکید کرد و گفت: هر دانشگاه باید مهم‌ترین مشکلات و چالش‌های مرتبط با بیماری‌های واگیر در حوزه تحت پوشش خود را شناسایی کرده و متناسب با شرایط منطقه، برای کنترل و کاهش بار بیماری‌ها برنامه‌ریزی کند.

وی با اشاره به ضرورت آمادگی همه‌جانبه نظام سلامت برای مواجهه با تهدیدهای بهداشتی ادامه داد: هدف نهایی، ایجاد نظامی توانمند، پاسخگو و هوشمند است که بتواند با اتکا به اطلاعات دقیق، تصمیم‌گیری مؤثر و واکنش سریع، از سلامت مردم حفاظت کند.