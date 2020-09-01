ایجاد بیش از هزار فرصت شغلی با افتتاح ۱۱ طرح عمرانی در کیش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، غلامحسین مظفری در نشست شورای معاونین و مدیران این سازمان که با حضور مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی برگزار شد ضمن تسلیت شهادت ابا عبدالله الحسین(ع) از افتتاح ۱۱ پروژه عمرانی در بیستم شهریور از طریق ویدئو کنفرانس توسط رئیس جمهور خبر داد و گفت: با سرمایه گذاری بیش از ۲ هزار میلیارد تومان در ۱۱ طرح عمرانی و زیربنایی کیش بیش از هزار فرصت شغلی در این منطقه ایجاد می شود.

مظفری با بیان این که ۱۱ طرح عمرانی و زیربنایی که در جزیره کیش به بهره برداری خواهد رسید از تنوع طرح های عمرانی برخوردار است افزود: این یازده پروژه عمرانی شامل صنعتی، اقامتی، هتل و یکی از بزرگترین هلی پورت کشور در کیش افتتاح خواهد شد.

وی یکی دیگر از پروژه های اقتصادی که با محوریت شهر هوشمند و اقتصاد دریا در راستای حمایت از فعالیت های نو آورانه و استارت آپی در این منطقه به مرکز نوآوری کیش اشاره داشت و گفت: تا کنون بالغ بر ۳۵ شرکت دانش بنیان در این مرکز استقرار یافته است و شرکت های دیگر نیز در مراحل انعقاد قرارداد هستند که این مهم اقدام موثر و ارزشمندی در توسعه پایدار کیش از جمله نو آوری خواهد بود.

مدیرعامل سازمان متطقه آزاد کیش ضمن ابراز امیدواریم اظهار داشت: آغاز عملیات و اجرایی این پروژه ها مقدمه ای برای پروژه های بعدی تا سال ۱۴۰۰ است که بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع برای این پروژه ها اختصاص یافته است.

گفتنی است پنجمین نشست شورای معاونین و مدیران سازمان منطقه آزاد کیش با حضور مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد در مرکز همایش های بین المللی کیش، سالن رازی در حال برگزاری است.