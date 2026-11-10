به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، از دیماه ۱۴۰۱ که چکنو به عنوان نخستین چک امن دیجیتال شبکه بانکی رونمایی شد تا پایان مهرماه سال جاری، ۱۰ میلیون و ۲۷۳ هزار و ۳۶۵ برگ چکنو توسط مشتریان صادر شده که این میزان در مقایسه با پایان سال ۱۴۰۴، حدود ۸۹۰ هزار برگ افزایش یافته است.

از جمله عوامل استقبال مشتریان از چکنوی بانک صادرات ایران می‌توان به «امکان استفاده غیرحضوری در هر ساعت شبانه‌روز» و «عدم محدودیت در سقف انتقال وجه» اشاره کرد که منجر به افزایش سرعت، سهولت و امنیت در انجام فعالیت‌های مالی می‌شود.

همچنین امکان پذیرش چکنو به عنوان «وثیقه تسهیلات غیرحضوری در اپلیکیشن سپینو» در کنار فراهم‌شدن شرایط صدور چک امن دیجیتال توسط مشتریان حقوقی در اینترنت‌بانک بانک صادرات ایران از جمله دلایل دیگری است که افزایش تمایل شهروندان به استفاده از این خدمت نوین را در پی داشته است.