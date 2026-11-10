به گزارش خبرنگار انتظامی مهر، سردار عباسعلی محمدیان، رئیس پلیس تهران بزرگ، در جریان بازدید از متهمان، مالباختگان و اموال مکشوفه، با تشریح اقدامات پلیس در حوزه مقابله با سرقت اظهار کرد: در پی تلاش شبانه‌روزی مأموران اداره دوم پلیس آگاهی در حوزه سرقت خودرو، شش نفر از سارقان که در زمینه سرقت خودرو و تغییر ارکان و مشخصات هویتی خودروهای مسروقه فعالیت داشتند، در شهرستان هدف دستگیر شدند.

وی افزود: تاکنون بیش از ۱۱۵ دستگاه خودرو در جریان این پرونده کشف شده و تعدادی از خودروهای مکشوفه نیز به مالباختگان تحویل داده شده است. بررسی‌ها برای شناسایی سایر اموال و افراد مرتبط با این پرونده همچنان ادامه دارد.

هشدار درباره خودروهای سندنمره و معاملات غیررسمی

رئیس پلیس تهران بزرگ با اشاره به شیوه فعالیت باندهای سندنمره گفت: در این روش، سارقان اصالت یک خودروی سرقتی را با استفاده از مشخصات یک خودروی تصادفی یا از رده خارج‌شده تغییر می‌دهند و پس از دستکاری ارکان و مشخصات خودرو، آن را در معاملات توافقی یا از طریق فضای مجازی به فروش می‌رسانند.

محمدیان با تأکید بر ضرورت خرید خودرو از مراکز رسمی و معتبر تصریح کرد: به‌ویژه در خرید خودروهای داخلی و خودروهایی که مدل پایین‌تری دارند، شهروندان باید از انجام معاملات غیررسمی و توافقی در فضای مجازی خودداری کنند؛ چراکه تشخیص سندنمره بودن برخی خودروها حتی برای افراد متخصص نیز دشوار است و استعلام تلفنی پلاک به‌تنهایی برای اطمینان از اصالت خودرو کافی نیست.

وی ادامه داد: در صورت خرید خودروی دارای اصالت مخدوش، ممکن است خودرو پس از شناسایی به مالک اصلی بازگردانده شود و خریدار برای دریافت وجه پرداختی خود ناچار به طی مراحل طولانی قضایی شود.

کشف باندهای سرقت قطعات خودروهای خارجی

محمدیان همچنین از دستگیری چند باند فعال در زمینه سرقت چراغ و قطعات خودروهای خارجی خبر داد و گفت: اعضای این باندها علاوه بر چراغ خودرو، لپ‌تاپ و محتویات داخل خودروها را نیز سرقت می‌کردند. در این پرونده کشفیات قابل توجهی انجام شده و اموال شناسایی‌شده در حال تحویل به مالباختگان است.

وی با اشاره به افزایش سرقت قطعات خودروهای گران‌قیمت اظهار کرد: برخی قطعات خودروهای لوکس به‌تنهایی ارزش مالی بسیار بالایی دارند؛ بنابراین توصیه می‌کنیم شهروندان تا حد امکان از پارکینگ استفاده کنند و در صورت نبود پارکینگ، خودرو را در محل‌های روشن و پرتردد پارک کنند.

رئیس پلیس تهران بزرگ افزود: مراکز خرید و فروش قطعات خودرو نیز تحت نظارت پلیس قرار دارند و فروشندگان این مراکز موظف‌اند مشخصات فروشندگان و خریداران و قطعات عرضه‌شده را ثبت کنند تا در صورت وقوع سرقت، امکان شناسایی سریع افراد مرتبط فراهم شود.

انهدام چهار باند سرقت منزل

رئیس پلیس پایتخت در ادامه از دستگیری چهار باند سرقت منزل در جریان طرح‌های اخیر پلیس خبر داد و گفت: یکی از این باندها با استفاده از شیوه ورود از پنجره و سه باند دیگر با تخریب در ورودی منازل اقدام به سرقت می‌کردند.

وی افزود: در برخی از این سرقت‌ها، سارقان از شاه‌کلید و ابزارهای تخصصی برای بازگشایی قفل استفاده می‌کردند. شهروندانی که طی یک سال گذشته با این شیوه‌ها مورد سرقت قرار گرفته‌اند، می‌توانند برای شناسایی متهمان و اموال مکشوفه به پلیس مراجعه کنند.

محمدیان با اشاره به کشف ابزارهای تخصصی بازگشایی قفل گفت: برخی سارقان با ساخت کلیدهای متناسب با انواع قفل‌ها، از ضعف قفل‌های قدیمی و بی‌کیفیت سوءاستفاده می‌کنند. توصیه ما به شهروندان استفاده از قفل‌های باکیفیت و ایمن برای ورودی منازل است.

هشدار درباره خودروهای دارای پلاک جعلی

وی همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده خودروهای دارای پلاک مشکوک یا دستکاری‌شده، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

رئیس پلیس تهران بزرگ تأکید کرد: گاهی خودرویی که با پلاک جعلی تردد می‌کند، ممکن است در ارتباط با پرونده‌های سرقت منزل یا سایر جرائم باشد و گزارش به‌موقع شهروندان می‌تواند به شناسایی و دستگیری سارقان کمک کند.

دستگیری سارقان با جعل عنوان مأمور پلیس

محمدیان در بخش دیگری از سخنان خود از دستگیری افرادی خبر داد که با جعل کارت شناسایی و پوشیدن لباس نیروی انتظامی، اقدام به سرقت می‌کردند.

وی گفت: این افراد علاوه بر اتهام سرقت، به دلیل جعل عنوان مأمور پلیس و استفاده غیرقانونی از لباس و نشان انتظامی نیز تحت پیگرد قرار دارند و پلیس به‌عنوان شاکی در پرونده آن‌ها حضور خواهد داشت.

وی خطاب به شهروندان هشدار داد: مردم در مواجهه با افرادی که با لباس پلیس مراجعه می‌کنند، به‌ویژه اگر با خودروی شخصی یا موتورسیکلت شخصی حضور دارند و درخواست‌های غیرمتعارف مطرح می‌کنند، حتماً کارت شناسایی معتبر مطالبه کنند. همچنین می‌توانند با تماس با ۱۱۰، هویت مأمور را بررسی کنند.

محمدیان تأکید کرد: ورود مأموران به منازل نیز باید با رعایت ضوابط قانونی و ارائه حکم قضایی مربوط انجام شود و شهروندان نباید صرفاً به لباس یا نشان انتظامی اعتماد کنند.

کشف محموله گوشی‌های سرقتی

رئیس پلیس تهران بزرگ همچنین با اشاره به کشف تعدادی گوشی تلفن همراه از یک مخفیگاه اظهار کرد: گوشی‌های مکشوفه با هماهنگی دستگاه قضایی در حال شناسایی و تعیین مالکیت هستند و پس از احراز هویت مالباختگان، اموال به صاحبان آن‌ها تحویل داده خواهد شد.

هشدار درباره نمایش طلا و اشیای قیمتی

وی با تأکید بر ضرورت رعایت نکات پیشگیرانه از سوی شهروندان گفت: نمایش طلا، جواهرات و اشیای قیمتی در مراسم‌ها و محیط‌های عمومی می‌تواند زمینه تحریک سارقان را فراهم کند و حتی در برخی موارد خطر آسیب جسمی به افراد را افزایش دهد.

کشف چهار تا پنج تن مواد آرایشی و شوینده تقلبی

محمدیان در ادامه از شناسایی و دستگیری دو باند فعال در زمینه تولید و عرضه مواد شوینده و لوازم آرایشی تقلبی خبر داد و گفت: در جریان اقدامات پلیسی، یک کارگاه تولید محصولات تقلبی شناسایی و پلمب شد.

وی افزود: برآورد اولیه نشان می‌دهد حدود چهار تا پنج تن مواد و محصولات آرایشی تقلبی و تجهیزات مرتبط از توزیع در بازار جلوگیری شده است.

رئیس پلیس تهران بزرگ با هشدار به شهروندان، به‌ویژه بانوان، تأکید کرد: محصولات آرایشی و بهداشتی باید از مراکز معتبر و شناخته‌شده خریداری شوند؛ چراکه استفاده از محصولات تقلبی می‌تواند سلامت مصرف‌کنندگان را به خطر بیندازد.

کشف دلارهای تقلبی در پرونده سرقت منزل

در بخش دیگری از این بازدید، یکی از مالباختگان پرونده سرقت منزل با حضور در جمع خبرنگاران از بازگشت بخشی از اموال خود با تلاش مأموران پلیس قدردانی کرد.

بر اساس توضیحات ارائه‌شده، سارقان قصد داشتند برای جبران بخشی از اموال سرقت‌شده، دلارهای تقلبی به مالباخته تحویل دهند.

محمدیان در این زمینه نیز نسبت به خرید ارز خارجی، طلا و سکه از افراد ناشناس، دلالان و مراکز غیررسمی هشدار داد و تأکید کرد: شهروندان برای خرید ارز و اقلام باارزش حتماً به مراکز معتبر مراجعه کنند تا گرفتار کلاهبرداری‌های مشابه نشوند.

تأکید رئیس پلیس پایتخت بر برخورد قاطع با سارقان مسلح

رئیس پلیس تهران بزرگ در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به مخاطرات مأموریت‌های پلیس در مواجهه با سارقان مسلح گفت: مأموران پلیس در جریان مقابله با مجرمان مسلح با شرایط دشوار و خطرات جدی روبه‌رو هستند و ممکن است در لحظه تصمیم‌گیری با محدودیت‌ها و ملاحظات قانونی مواجه باشند.

وی با اشاره به اجرای احکام قضایی در پرونده برخی سارقان مسلح گفت: برخورد قاطع دستگاه قضایی با مجرمانی که با سلاح گرم اقدام به سرقت می‌کنند، نقش بازدارنده دارد.

محمدیان خاطرنشان کرد: پلیس با تمام توان در برابر سارقان و مجرمان ایستادگی می‌کند و اجازه نخواهد داد امنیت شهروندان به خطر بیفتد.