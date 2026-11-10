به گزارش خبرگزاری مهر، حسین جنتی، صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران، در آیین بهره‌برداری از ۱۲۰ واحد مسکونی پروژه «محک دو» نهضت ملی مسکن در دماوند اظهار کرد: در مجموع ۹۰۰ واحد مسکونی در قالب پروژه‌های «محک یک» و «محک دو» در حال ساخت است که پیش‌تر ۲۴۰ واحد از فاز نخست تحویل متقاضیان شده بود و امروز نیز ۱۲۰ واحد از پروژه دوم رسماً افتتاح شد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران، درباره ویژگی‌های ساختاری واحدهای تحویل‌شده تصریح کرد: این پروژه در بلوک‌های ۲۰ واحدی احداث شده و متراژ واحدها بین ۸۵ تا ۱۰۸ مترمربع متغیر است که بیشتر متقاضیان آن را افراد بومی شهرستان دماوند تشکیل می‌دهند.

مدیرکل بنیاد مسکن استان تهران با اعلام هزینه ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریالی برای اجرای پروژه ۱۲۰ واحدی محک دو افزود: هزینه تمام‌شده این واحدها حدود متری ۱۵۰ میلیون ریال است که از طریق ترکیب تسهیلات بانکی و آورده متقاضیان تأمین شده است.

وی با اشاره به تغییرات میزان وام‌های پرداختی بیان کرد: سقف تسهیلات این طرح که پیش‌تر ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بود، با مصوبه جدید به ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال افزایش یافته و مراحل اجرایی آن در حال پیگیری است.

جنتی در پایان با تشریح روند اجرای سایر واحدهای در دست ساخت خاطرنشان کرد: حدود ۴۰۰ واحد مسکونی دیگر با پیشرفت فیزیکی ۷۵ تا ۸۰ درصدی در مراحل پایانی کار قرار دارند که بخشی از آن‌ها تا پایان امسال و مابقی در نیمه نخست سال آینده آماده تحویل به متقاضیان خواهد شد.