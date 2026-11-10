به گزارش خبرنگار مهر، یونس بهاروند صبح امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به توزیع این میزان فرش سجاده‌ای اظهار داشت: این اقدام با هدف ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز و تجهیز نمازخانه مدارس فاقد فرش و با همکاری اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان انجام شده است.

وی با تأکید بر اهمیت توجه به فضاهای فرهنگی و مذهبی در محیط‌های آموزشی افزود: این اداره‌کل در ساخت و توسعه نمازخانه‌های مدارس، فضاسازی مناسب، معماری و جانمایی اصولی این فضاها و همچنین تجهیز و آماده‌سازی نمازخانه پروژه‌های احداثی اهتمام ویژه‌ای دارد.

در همین زمینه، مومنی، معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش لرستان، با اشاره به نقش نماز در تربیت اخلاقی و معنوی دانش‌آموزان اظهار داشت: نماز، مسئولیت انسان در برابر خداوند را یادآوری می‌کند و توجه به تقوا و اخلاق در رفتار و اعمال را افزایش می‌دهد؛ از این رو، در تحکیم ارزش‌های اخلاقی و معنوی و مصونیت فرد در برابر وسوسه‌های دنیوی نقش مؤثری دارد.

وی با تأکید بر ضرورت فراهم‌کردن فضای مناسب برای حضور دانش‌آموزان در نمازخانه‌های مدارس افزود: باید شرایطی فراهم شود تا اقامه نماز در محیطی جذاب و دلنشین انجام گیرد و دانش‌آموزان از سنین پایین با این فریضه الهی مأنوس شوند.

توزیع فرش‌های سجاده‌ای در کنار ساخت، توسعه و تجهیز نمازخانه‌ها، بخشی از اقدامات آموزش و پرورش و اداره‌کل نوسازی مدارس لرستان برای آماده‌سازی فضاهای عبادی و فراهم‌کردن بستر مناسب فعالیت‌های دینی و تربیتی در مدارس استان است.