به گزارش خبرنگار مهر، بیست‌وچهارمین مراسم بزرگداشت «روز ملی کیفیت» با شعار «کیفیت در گذار؛ بازاندیشی در مدیریت سازمان» برگزار شد.

امیر حیدری، دبیرکل انجمن مدیریت کیفیت ایران، با تأکید بر دگرگونی‌های فناورانه و تغییر انتظارات مشتریان گفت: تحول فناوری، تغییر نیازهای مشتریان و دگرگونی مهارت‌های موردنیاز سازمان‌ها، ضرورت بازنگری در شیوه مدیریت را جدی‌تر کرده است.

او شعار امسال را فراخوانی برای بازاندیشی درباره جایگاه کیفیت در تصمیم‌های مدیران توصیف کرد؛ جایگاهی که باید به بهبود عملکرد سازمان، افزایش اعتماد و خلق ارزش برای جامعه منتهی شود.

به گفته دبیرکل انجمن، هدف از برگزاری این رویداد فراهم‌کردن فرصتی برای گفتگوی مدیران، فعالان اقتصادی، دانشگاهیان و متخصصان کیفیت درباره مسائل واقعی سازمان‌ها و تبادل تجربه برای مواجهه با تحولات پیش‌رو بود.

او تصریح کرد: ارتقای کیفیت نیازمند مشارکت مدیران ارشد و همراهی همه بخش‌های سازمان است و انتظار داریم گفتگوهای این مراسم به طرح پرسش‌های روشن‌تر و شناسایی راهکارهای قابل پیگیری در محیط واقعی کسب‌وکار کمک کند.

بخش علمی مراسم امسال بر سه محور «حکمرانی کیفیت»، «کیفیت ۴.۰ و هوشمندسازی» و «شایستگی و سرمایه انسانی» استوار بود و این محورها در قالب سه نشست تخصصی هم‌زمان بررسی شدند که بخش نخست گذار از مدیریت کیفیت به حکمرانی کیفیت بود، محور این نشست، بررسی این پرسش بود که مدیریت کیفیت چگونه می‌تواند در مرکز راهبری و تصمیم‌گیری سازمان قرار گیرد.

بخش دوم گذار به کیفیت ۴.۰ و هوشمندسازی بود که با تمرکز بر تحول دیجیتال و هوش مصنوعی، بازآفرینی نقش نیروی دانشی و مدیریت هوشمند کیفیت برگزار شد.

گذر از آموزش به شایستگی؛ بازاندیشی در توسعه سرمایه انسانی نیز بخش سومبود که با محوریت اثربخشی آموزش در عملکرد حرفه‌ای، ارزیابی و توسعه شایستگی‌ها و ارتباط دانشگاه با محیط کار تشکیل شد.

به گفته دبیرکل انجمن، پیوند کیفیت با تصمیم‌های راهبردی سازمان، نقش فناوری و داده در بهبود عملکرد و چگونگی تبدیل آموزش به شایستگی‌های موردنیاز محیط کار از مباحث اصلی این سه نشست بود.