به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا خان محمدی پیش از ظهر امروز سه شنبه در آئین کلنگ زنی پروژه تخریب و بازسازی مدرسه ۱۲ کلاسه شهیده نصره سیلاوی سوسنگرد بیان کرد: خداوند را شاکریم در این ایام فرصت حضور در دشت آزادگان که کل ایران مدیون فداکاری های این مردم شریف است، فراهم شد.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور گفت: با وجود مشکلات کشور، استاندار خوزستان موضوع آموزش و پرورش را شخصا پیگیر هستند و بارها در این خصوص در دفتر ما حضور پیدا کردند انشالله با برنامه ریزی، حمایت استاندار و همت مردم مسائل آموزشی را برطرف خواهیم کرد.

وی ادامه داد: نماینده مردم دشت آزادگان در مجلس شورای اسلامی نیز همگام با آموزش و پرورش است و برای حق و حقوق معلمین و افزایش سهم اعتبارات نوسازی در بودجه عمرانی کشور در تلاش هستند.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با بیان اینکه اقدامی که امروز صورت می‌گیرد قدم کوچکی برای جبران مشکلات منطقه است، تصریح کرد رویکرد دولت مشارکت مردم است؛ در پروژه ها کار را آغاز می کنیم تا انتهای اسکله پیش می بریم و ادامه کار توسط خیرین صورت می‌گیرد.

خان محمدی افزود: در خصوص این مدارس نیز پیگیری انجام می دهیم که کار را از محل پروژه های ملی و مشارکت های مردمی پیش ببریم و بتوانیم تا آغاز سال تحصیلی آینده آن را به بهره برداری برسانیم.

وی اظهار کرد: با وجود مشکلات کشور همدل می شویم، کنار هم می ایستیم اما دشمنان این را باور ندارند در حالی که به همت مردم این اتفاق در حال رقم خوردن است و ان‌شاءالله پیروزی نهایی را شاهد خواهیم بود.