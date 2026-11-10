به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا محمدیان پیش از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به شناسایی و توقیف محموله‌های سوخت یارانه‌ای خارج‌شده از چرخه توزیع قانونی اظهار کرد: این محموله‌ها در جریان چهار عملیات مشترک میان کارشناسان نظارتی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه قم و مأموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان کشف و ضبط شده است.

وی افزود: عملیات‌های یادشده طی هفته گذشته انجام شد و در جریان آن در مجموع ۲۳ هزار و ۲۷۰ لیتر نفت‌گاز یارانه‌ای به ارزش تقریبی ۴۰ میلیارد ریال شناسایی و توقیف شد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه قم با تشریح محل‌های کشف این محموله‌ها بیان کرد: بررسی‌های انجام‌شده به شناسایی چهار محل نگهداری فرآورده‌های نفتی منجر شد که شامل یک واحد صنفی کارواش در شهر قم، یک واحد تعویض روغنی در سلفچگان، یک گاراژ فروش ضایعات در محدوده شهرک شکوهیه و یک واحد کارگاهی در منطقه نوقطار قم بود.

وی ادامه داد: پس از شناسایی و جمع‌آوری محموله‌های مذکور، فرآورده‌های نفتی مکشوفه مطابق مراحل قانونی به انبار نفت شهید زین‌الدین قم انتقال یافت و در این محل تخلیه شد.

محموله‌های مکشوفه به انبار نفت منتقل شد

محمدیان با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر چرخه توزیع و مصرف فرآورده‌های نفتی تصریح کرد: صیانت از منابع ملی و جلوگیری از انحراف سوخت یارانه‌ای از مسیر تعیین‌شده، مستلزم همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و تقویت اقدامات کنترلی در سطح استان است.

وی خاطرنشان کرد: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه قم در این زمینه با پلیس امنیت اقتصادی، اداره‌کل تعزیرات حکومتی، کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانداری و دیگر دستگاه‌های مرتبط تعامل و همکاری دارد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه قم با اشاره به تداوم برنامه‌های نظارتی این مجموعه گفت: پایش جایگاه‌های عرضه سوخت، بررسی نحوه مصرف فرآورده‌های نفتی توسط مصرف‌کنندگان عمده و جزء و شناسایی موارد تخلف از جمله اقداماتی است که با جدیت دنبال می‌شود.

محمدیان افزود: برخورد با متخلفان و افرادی که در زمینه قاچاق فرآورده‌های نفتی فعالیت دارند نیز با همکاری دستگاه‌های مسئول در دستور کار قرار دارد تا از هدررفت منابع یارانه‌ای و تضییع سرمایه‌های ملی جلوگیری شود.