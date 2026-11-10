به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب، ضمن شکرگذاری به درگاه الهی به دلیل توفیق حضور در جمع مردم در میدانی که به نام امام عصر نام‌گذاری شده است، گفت: در آستانه شهادت زهرای بطول(س) هستیم. از آستان باعظمت آن مادر گرامی همه امت اسلامی خواستار هستیم که همانطور که قول داده‌اند شفیعه همه گذشتگان ما، همه ما و همه آیندگان ما باشند.

وی با اشاره به اینکه اطراف این منطقه در زمان جنگ بمباران شده و چند شب قبل نیز سیل در آن جاری شده است، گفت: علی‌رغم این مشکلات مردم عزیز ما استوار ایستاده‌اند. در روایات در خصوص مردم دوران آخرالزمان و یاران امام زمان(عج) آمده است که آنها محکم و مستحکم هستند و مقاومت می‌کنند.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت در حق والدین و کسانی که مردم ما را چنین شجاع تربیت کرده‌اند، دعا کرد و گفت: حرکتی که شما کردید دنیا را متحیر کرده است. اکنون برای یک تجمع در یک شهر بزرگ از سراسر آن کشور مردم را دعوت می‌کنند و مردم حاضر در آن تجمعات متعلق به یک شهر نیستند بلکه از مناطق مختلف آن کشورها با پرداخت پول بلیط هواپیما، هتل و ... جمعیتی هزار نفری را به تجمع می‌آورند، ولی به یاری خدا دو هزار و ۶۰۰ تجمع تا ده هزار نفری در کشور وجود دارد.

وی تصریح کرد: این تجمعات خود جوش است و خود مردم داوطلبانه در این مراسم‌ها حضور دارند حتی گزارش داده‌اند که افراد طلای خود را هزینه کرده‌اند تا این تجمعات برپا بماند؛ آنها می‌دانند که دارند با خدا معامله می‌کنند.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت در ادامه در خصوص اخلاق و شیوه مستکبران و راه‌های مبارزه با آنها سخن گفت و اظهار کرد: اگر به قرآن مراجعه کنیم ۸۰ مورد در خصوص حضرت موسی(ع) مطلب وجود دارد. افرادی که می‌خواهند شیوه حرکت حضرت موسی(ع) علیه فرعون را مطالعه کنند می‌توانند به آیات ۱۰۰ تا ۱۵۰ سوره اعراف مراجعه کنند.

وی ادامه داد: دقیقاً همان شیوه برخورد فرعون با حضرت موسی(ع) در عصر کنونی نیز تکرار می‌شود. ما در دوران خودمان از فرعون زمانمان همان رفتارها را شاهد هستیم اما به یاری خدا، مقاومت مردم و رهبری‌های رهبر عزیز و رهبر شهید انقلاب می‌بینیم که هم کشتی آنها به گل نشته و هم آبروی آنها رفته است.

نواب تصریح کرد: خدا را به دلیل نعمت‌هایی که به ما عطا کرده شکر؛ ما اطمینان داشتیم که خداوند متعال دشمنان را بیچاره و زمین‌گیر خواهد کرد. یکی از خلق و خوهای مستکبرین این است که دیگران را تحقیر می‌کنند؛ ببینید ترامپ چه قدر مردم را تحقیر کرد. خداوند در آیه ۵۴ سوره زخرف در رابطه به فرعون می‌فرماید: «فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ کَانُوا قَوْمًا فَاسِقِینَ؛ پس قوم خود را سبک‏ مغز یافت [و آنان را فریفت] و اطاعتش کردند چرا که آنها مردمی منحرف بودند».

فخرفروشی ترامپ و فرعون

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت ادامه داد: فخرفروشی یکی دیگر از خصلیت‌های مستکبران است که از نیاکان هم‌فکر آنها به آنها به ارث رسیده است. فرعون فخرفروشی می‌کرد و می‌گفت من توانمند هستم رئیس‌جمهور آمریکا هم همین رفتار را مدام انجام می‌دهد.

وی در ادامه گفت: بزرگ‌نمایی نقطه‌های ضعف ظاهری رقبا از دیگر خصلت‌های مستکبران است. وقتی حضرت موسی و هارون در مقابل فرعون ایستادند، فرعون آنها را تحقیر و خود را بزرگنمایی می‌کند. ببینید چه قدر مستکبر زمان ما قدرت‌های ایران را تحقیر و ضعیف می‌شمرد و ادعا می‌کرد تمام نیروها و توان ما را نابود کرده‌ است؛ ولی خدای بزرگ اکنون او را در شرایطی قرار داده که ناتوان شده و مرتب میانجی می‌فرستد تا از وضعیت کنونی خارج شده و سوسویی از پیروزی برای خود پیدا کند.

نواب تصریح کرد: خداوند متعال وعده داده است آنهایی را که در مقابل حق می‌ایستند را ضعیف و ذلیل کند. یکی دیگر از ویژگی‌های مستکبران بهانه‌گیری‌ها و ضعیف‌کشی‌ها است. ببینید ترامپ هر روز حرف خود را چند بار عوض می‌کرد تا بلکه بتواند پیروزی ظاهری به دست آورده و چند دلاری قیمت نفت را پایین بیاورد. ولی خداوند او را ناکام گذاشت. فرعون هم بهانه می‌آورد و می‌گفت: موسی اگر واقعاً قدرتمند است چرا دستبندهای طلا ندارد در حالی که من دست‌بندهای طلا دارم. مستکبران قوت، قدرت و عظمت را در دارایی دنیایی می‌بینند در حالی که موسی قدرت و عظمتی داشت که وقتی عصا را رها می‌کرد به اژدها تبدیل می‌شد. فرعون بهانه می‌آورد که چرا ملائکه همراه موسی نمی‌آیند تا از او دفاع کنند و شهادت بدهند که موسی پیامبر است؛ چه قدر این بهانه‌گیری‌ها را فرعون زمان ما علیه نیروهای رزمنده ما داشت، ولی خدای بزرگ او را ناکام گذاشت.

راه مبارزه با دشمن توجه کردن به خداست

وی ادامه داد: آیات ۱۰۰ تا ۱۵۰ سوره اعراف را ببینید دقیقاً قابل تطبیق با شرایط امروز است که یک طرف فرعون و یک طرف موسی(ع) حضور دارد. شما اگر بخواهید راه‌کاری برای از بین بردن و نابود کردن این تفکر استکباری پیدا کنید، باید از قرآن و روایت‌ها استفاده کنید. در سوره عنکبوت آیه ۴۵ خداوند می‌فرماید: راه مبارزه با دشمن توجه کردن به خداست. آنجا که می‌فرماید: «وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَی عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْکَرِ وَلَذِکْرُ اللَّهِ أَکْبَرُ وَاللَّهُ یَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ؛ بخوان و نماز را برپا دار، یقیناً نماز از کارهای زشت، و کارهای ناپسند باز می دارد؛ و همانا ذکر خدا بزرگ تر است، و خدا آنچه را انجام می دهید، می‌داند».

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت اضافه کرد: یاد خدا از همه اینها بالاتر است و برای انسان‌ها پیروزی به ارمغان می‌آورد. پیامبر اکرم(ص) نیز می‌فرمایند: وقتی که شیطان می‌بیند افراد برای نماز آماده می‌شوند و «قد قامت الصلاة» گفته می‌شود فرار می‌کند چون می‌بیند با نمازگذار نمی‌تواند بجنگد. شیطان وقتی می‌تواند با افراد بجنگد که از نماز جدا شده باشند وقتی افراد به دنبال یاد خدا هستند، دیگر جای شیطان نیست.

نواب در ادامه گفت: از دیگر کارهایی که موجب نفوذ شیطان می‌شود در آیه ۹۰ سوره مائده آمده است که در آن خداوند می‌فرماید: خمر، شراب، قمار، علاقه‌مندی‌های زائدالوصف و بی‌منطق و ... راه نفوذ شیطان است. یک مادر با تمام وجودش فرزندش را تربیت و بزرگ می‌کند و برای آینده او آرزو دارد، اما وقتی پای دین به میان می‌آید با اینکه عشق مادر به فرزند زائدالوصف است فرزندش را تقدیم می‌کند. این مادر وابسطه به خداست نه وابسطه به فرزند. اگر فرزندش را دوست دارد به خاطر خداست. اما برخی اینگونه نیستند اگر قرار باشد بین حکم خدا و خواسته‌های نفسانی یکی را انتخاب کنند، حکم خدا را کنار می‌گذارند و اینها راه نفوذ شیطان است.

وی خاطرنشان کرد: برای هر کدام از ما پیش می‌آید که یک امضا بکنیم و در مقابل آن پولی بگیریم، شهادت ناحقی بدهیم و به جایگاهی برسیم یا مقاومت کنیم. راه دیگر برای مبارزه با شیطان این است که انسان یاد خدا را فراموش نکند. رضوان خدا بر قائد شهید؛ هنوز سخن ایشان در گوش ما است که می‌فرمود: «یاد خدا را فراموش نکنید». اگر انسان مدام خداوند را یاد کند، خدا او را حفظ خواهد کرد.

خدا را فراموش کنیم، در زندان می‌مانیم

نواب با اشاره به زندگی حضرت یوسف و اینکه ایشان از آزمون‌های بسیار سخت موفق بیرون آمدند، گفت: اما وقتی دو زندانی همراه او قرار شد آزاد شوند، یوسف(ع) به زندانی که می‌دانست به مقام بالایی می‌رسد گفت که وقتی پیش عزیز مصر رفتی من را از یاد نبر؛ شیطان در اینجا کاری کرد که یوسف پیامبر یاد خدا را فراموش کند و خداوند او را تنبیه کرد و گفت هنوز وقت آزاد شدن تو نیست. اگر ما هم بخواهیم در زندان نمانیم نباید یاد خدا را فراموش کنیم. اگر بخواهیم بر دشمنان پیروز شویم با یاد خدا می‌توانیم پیروز شویم.

وی تصریح کرد: یکی دیگر از راه‌های مبارزه با استکبار صبوری و تاب‌آوری است. حضرت علی(ع) می‌فرماید: پرچم اقتدار اسلام را کسی نمی‌تواند بلند کند مگر اهل صبر و بصیرت باشد. همچنین ایشان می‌فرماید: شیطان تمام امکانات خود را جمع کرد برای اینکه علی را گول بزند اما من بصیرت داشتم و چراخی داشتم که در تاریکی‌ها من را نجات می‌داد، آن بصیرت پیروی از راه پیامبر اسلام(ص) بود.

وی خطاب به مردم گفت: آنچه گفتیم در صحنه دنیا بود؛ اما در وجود ما هم ترامپ هست؛ در صحنه وجود ما هم جمهوری اسلامی است. خواسته‌های نفسانی همان ترامپ است، عقل انسان و دین انسان هم جمهوری اسلامی او است و مدام در وجود ما این درگیری و جنگ هست. اگر توانستیم بر ترامپ داخلی و علایق نفسانیمان پیروز شویم، نمی‌توانیم بر ترامپ ظاهری هم پیروز شویم.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت افزود: ملت مسلمان ایران نشان دادند که این ویژگی‌ را دارند، اگر این ویژگی را نداشتند قائد شهید نمی‌فرمود خداوند مردم را مبعوث می‌کند و مردم کار را تمام می‌کنند. این توانایی وجود دارد، البته همیشگی نیست و اگر از آن غفلت کنیم، همچنان که حضرت یوسف با یک لحظه غفت زندانش طولانی شد، ما هم چشمانمان به امام عصر (عج) روشن نخواهد شد.

وی در بخش پایانی سخنان خود بخشی از وصیت حضرت زهرا(س) به حصرت علی(ع) خواند و گفت: حضرت زهرا(س) می‌فرماید: علی جان من با تو وداع می‌کنم و به خدا می‌سپارم و به تمام فرزندانم تا روز قیامت سلام می‌رسانم. حضرت فاطمه(س) و حضرت خدیجه ام المومنین و مادر همه ما هستند. خدایا بهترین درودهای ما را به پیشگاه امام عصر(عج) ابلاغ بفرما.